Préparez-vous! Ils filtrent l’espace dont aura besoin Final Fantasy VII Remake sur PS4

Oui, beaucoup d’entre nous aimeraient continuer à vivre à cette époque où il suffisait de mettre une cartouche ou un disque pour jouer immédiatement et sans avoir à se soucier de l’espace d’une unité de stockage. Pour le meilleur ou pour le pire, les choses ont changé et aujourd’hui, il faut être conscient du disque dur de notre console, en particulier pour les titres AAA que nous apprécions tant. En ce sens, si vous attendez Final Fantasy VII Remake, il est temps de revoir la section de stockage de votre PS4.

Il y a quelques instants, un rapport DualShockers a révélé une fuite présumée de la couverture officielle et de la couverture arrière de Final Fantasy VII Remake dans sa version coréenne, qui contient l’espace dont le RPG aura besoin de l’unité de stockage PS4. Les informations proviennent d’un utilisateur de reddit, qui a partagé des images du matériel susmentionné et où il est révélé que le remake attendu nécessitera 100 Go d’espace sur la console Sony, un chiffre qui ne sonne pas fou car le jeu en version physique viendra en 2 disques , en plus de tenir compte de l’énorme quantité de contenu et de détails qu’il offrira.

Il convient de mentionner que quelques instants après avoir révélé cette couverture supposée, l’utilisateur reddit a supprimé l’image. Cependant, beaucoup conviennent qu’il est très probable que Final Fantasy VII Remake s’il occupe les 100 Go indiqués sur la couverture arrière.

Final Fantasy VII Remake fera ses débuts le 10 avril sur PS4 et dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur cette livraison prévue.

