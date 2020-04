Préparez-vous! Le tournoi Reyes Free Fire définira les meilleurs joueurs d’Amérique latine

La scène compétitive Free Fire vit un grand moment en Amérique latine et dans quelques jours ceux qui se considèrent comme les meilleurs joueurs de la région auront l’opportunité de mettre leurs compétences à l’épreuve dans le tournoi Reyes Free Fire, qui définira le meilleur représentants du Garena Battle Royale.

Par un communiqué de presse, Garena a annoncé la célébration du tournoi Reyes Free Fire, une compétition qui mettra à l’épreuve 4 000 joueurs d’Amérique latine en quête de gloire et une part du prize pool garanti de 2 000 USD. Le tournoi Reyes Free Fire aura un calendrier hebdomadaire, c’est-à-dire que chaque pays aura un cycle de tours et de phases d’élimination pendant une semaine et tout commencera le 13 avril en Argentine avec une période d’inscription qui se poursuivra jusqu’au 17 du même mois et Les hostilités commenceront le 20 avril avec le premier tour où il y aura 80 salles privées en mode Battle Royale où les 10 meilleurs de chaque chambre seront classés, soit 800 survivants.

À partir de ces dates, la phase finale de Reyes Free Fire sera diffusée sur la chaîne officielle Free Fire sur YouTube chaque week-end, où les demi-finales et la grande finale se dérouleront en mode Rush Hour.

Il est à noter que le tournoi Reyes Free Fire est ouvert à tous les joueurs de Battle Royale et il leur suffira de s’inscrire sur le site officiel pour participer à la compétition.

