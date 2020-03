Préparez-vous pour la première extension de Control avec cette nouvelle bande-annonce

Il y a quelques jours, 505 Games and Remedy Entertainment a révélé que la première extension de Control, The Foundation, arrivera très bientôt. Cependant, très peu a été partagé sur le contenu que les joueurs pouvaient en attendre. Pour résoudre une partie de ces inconnues, de nombreux détails et une bande-annonce ont été publiés aujourd’hui qui vous permettent de jeter un œil au récit de l’extension.

Vous pouvez en apprendre un peu plus sur l’histoire de The Hiss at The Foundation. Une fois de plus, vous prendrez le contrôle de Jesse Faden, directeur du Bureau fédéral de contrôle, qui visitera les installations de la Fondation pour empêcher l’Astral Plane de prendre le contrôle de la maison la plus ancienne. Une chose intéressante à propos de cette expansion est qu’elle devrait apporter des réponses à la disparition de la chef des opérations, Helen Marshall.

Au cas où vous l’auriez manqué: Le contrôle est l’un des jeux les plus remarquables de 2019.

Nouvelles du gameplay

Cette extension apportera de nouvelles capacités à Jesse Faden, qui enrichiront certainement le système de combat. Plus précisément, il a été question de Shape et de la mise à jour Fracture, des nouvelles qui permettront à Jesse Faden de modifier et de détruire leurs environnements.

Mais tout comme la Fondation améliorera le protagoniste, elle donnera également du pouvoir à The Hiss, qui introduira une nouvelle variante de l’ennemi, Hiss Sharpened, qui combattra au corps à corps de n’importe où avec une pioche.

Combien d’heures de jeu cette extension offrira-t-elle?

Dans le même temps, le système de jeu sera considérablement étendu avec tout ce contenu supplémentaire. La Fondation comprendra des missions primaires et secondaires, ce qui se traduira par environ 4 à 5 heures.

En plus de cela, une mise à jour gratuite est en cours de préparation qui intégrera une amélioration du bouclier, Shield Rush, avec laquelle il sera possible de frapper les adversaires. Avec cela, Remedy Entertainment comprendra également des améliorations de la fonctionnalité de la carte, la possibilité de modifier les points de compétence lors de l’utilisation d’Essence et plus d’optimisation.

La Fondation arrivera le 26 mars sur PlayStation 4 et PC (via Epic Games Store) et fait partie du Season Pass, au prix de 24,99 $ USD. L’extension fera également ses débuts sur Xbox One, mais les utilisateurs de cette plate-forme devront attendre un peu plus longtemps, car elle arrivera près de 3 mois plus tard, le 25 juin.

Nous vous laissons avec la vidéo promotionnelle de l’extension.

Et vous, dites-nous, que pensez-vous de tout ce contenu? Êtes-vous enthousiasmé par toutes les nouvelles? Achèterez-vous le Season Pass?

Nous vous rappelons que The Foundation ne sera pas le seul contenu supplémentaire qui arrivera dans le jeu; en fait, la dernière extension, AWE, devrait avoir une sorte de référence à Allan Wake.

Le contrôle est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC (Epic Games Store). Le jeu arrive également sur Steam, mais on pense qu’il le fera dans le courant de 2020. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en consultant son onglet ou en consultant notre critique écrite.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.