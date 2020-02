Près de 1 000 joueurs donnent à une œuvre de bienfaisance via le DLC Donation de Lydia sur Switch, un nouveau pack est désormais disponible

Le mois dernier, le lancement de Lydia sur Nintendo Switch, un jeu narratif basé sur les expériences réelles et les “souvenirs d’enfance tragiques” de ses développeurs. Nous pensions que c’était l’un des jeux les plus émouvants sur la console lorsque nous l’avons joué pour examen, nous vous recommandons donc de le vérifier si vous ne l’avez pas déjà fait.

Le jeu a été lancé parallèlement à un achat facultatif de DLC de 1 $ / 0,90 £ qui donne aux joueurs un livre de coloriage dans le jeu pour Lydia, mais surtout aide à collecter des fonds pour Fragile Childhood, une organisation à but non lucratif prévenant les dommages causés par la toxicomanie parentale. Aujourd’hui, l’éditeur Nakana.io a révélé que près de 1 000 joueurs ont généreusement dépensé leur argent pour le DLC, libérant ainsi un jeu complet et un bundle DLC.

Le pack est disponible à la vente sur le Switch eShop à partir d’aujourd’hui, donc si vous voulez profiter du jeu et donner à une bonne cause en même temps, c’est la façon la plus simple de le faire. Le PDG de Nakana.io, Mikaël Bourget, a déclaré que les dons sont “une formidable démonstration de générosité des joueurs et montrent à quel point les jeux peuvent être puissants pour transmettre des messages et motiver les changements”.

Des trucs géniaux!

