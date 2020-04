Près de six mois après le lancement, la guerre moderne continue de s’améliorer

Image: Activision

Modern Warfare est presque à mi-chemin de son cycle de vie d’un an, et le tireur annuel a fait de grands progrès pour devenir un meilleur Call of Duty.

Call of Duty: Modern Warfare a été lancé le 25 octobre, apportant les changements que la communauté recherchait depuis de nombreuses années: abandonner les laissez-passer payants pour apporter des cartes gratuites pour tout le monde et jouer entre PlayStation 4, Xbox One et PC. Mais ces énormes victoires ont quand même eu un prix, car Modern Warfare n’était pas l’expérience en ligne que beaucoup espéraient. Call of Duty 2019 a poussé sa base de joueurs pour devenir grand comme Battlefield, malgré la réputation de la série de prospérer dans un chaos rapproché.

J’ai personnellement été très critique envers le multijoueur de Modern Warfare depuis la version bêta de l’année dernière. Au fil des ans, Call of Duty est devenu une expérience beaucoup plus rapide, mais les développeurs Infinity Ward ont démêlé une grande partie de cette évolution avec une poignée de changements apportés au multijoueur de ce dernier jeu.

Au lancement, l’expérience en ligne de Modern Warfare consistait principalement en de grandes cartes campy conçues avec plusieurs portes que vous pouviez ouvrir et fermer, ce qui fait qu’il est courant de franchir les portes pour être pris au dépourvu par un joueur qui attend. Modern Warfare a également introduit une nouvelle fonction de montage qui vous a permis de monter n’importe quelle arme contre un mur ou un cadre de porte pour une meilleure précision. Les modifications apportées à la mini-carte emblématique ont réduit vos informations sur la carte, modifiant encore le rythme du jeu. Infinity Ward voulait clairement ralentir le mouvement des joueurs pour favoriser une expérience plus tactique.

J’ai entendu de nombreux joueurs qui apprécient le changement de rythme du jeu. Certains disent qu’ils appartiennent à l’ancienne génération de joueurs de Call of Duty, tandis que d’autres me disent qu’ils jouent au jeu avec des parents qui s’en sortent mieux avec le style tactique plus lent de ce multijoueur. Je pense que c’est génial que tant de gens vivent une expérience agréable cette année.

Cependant, le lancement de Modern Warfare a laissé l’autre moitié de la base de joueurs insatisfaite et se languit de l’action d’arcade mouvementée à laquelle ils se sont habitués. Le rythme était non seulement trop lent, mais le jeu a été lancé sans suffisamment de cartes 6v6 standard, le nombre de cartes étant réparti entre de plus grandes cartes conçues pour les nouveaux modes 10v10 et 20v20. Il y avait aussi des cartes encore plus grandes pour le mode guerre terrestre 32v32. Ground War est en fait assez génial, mais Modern Warfare est sorti comme s’il essayait d’être Call of Duty: Battlefield Warfare, ne laissant que des restes pour la base de fans irréductible qui voulait juste des matchs 6v6 normaux.

Heureusement, il semble qu’Infinity Ward écoute les commentaires et travaille pour essayer de garder tout le monde heureux. Le jeu propose toujours de nombreuses listes de lecture conçues pour les fans du rythme lent et méthodique de Modern Warfare, mais propose également des cartes et des listes de lecture qui fournissent une action rapide pour l’autre moitié. Les nouvelles petites cartes «Shoot-House», «Shipment» et «Rust» sont parfaites pour le chaos rapproché et bénéficient généralement de leurs propres listes de lecture dédiées. “Khandor Hideout”, la dernière carte de la saison deux, est juste un peu plus grande, et certainement adaptée pour un jeu de tir rapide en 6v6.

Image: Activision “Rust”

Infinity Ward a également fait un excellent travail en offrant une rotation des modes de jeu à durée limitée qui gardent la fraîcheur multijoueur de Modern Warfare. Et tandis que les développeurs n’allaient pas éditer toutes ces portes embêtantes et exaspérantes, certains de ces modes de jeu semblent conçus pour attirer les campeurs hors de leurs tentes. “Cranked” et “Cranked Confirmed” sont des jeux incontournables pour tous ceux qui aspirent à plus de chaos dans leurs fusillades. Initialement introduit dans Call of Duty: Ghosts, Cranked apporte une touche explosive à Modern Warfare. Votre premier kill au moment du frai déclenchera un chronomètre de 30 secondes, vous chargeant d’enchaîner les éliminations et les aides ensemble pour réinitialiser l’horloge et éviter d’exploser. Cela oblige tout le monde à sortir de sa cachette pour chercher plus de victimes, car personne (tout naturellement) ne veut aller kablooey.

Modern Warfare a été critiqué pour sa sortie de contenu de style goutte à goutte, mais je pense qu’un flux constant et lent n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Nous avons souvent vu Call of Duty: Black Ops 4 2018 déposer une énorme mise à jour de contenu, puis sombrer dans le silence radio pendant un laps de temps par la suite, laissant le jeu devenir obsolète entre les événements. La «saison de contenu» de Modern Warfare est généralement taquinée avec une feuille de route, puis supprime certaines cartes et modes au lancement et ajoute plus de contenu tout au long de la saison. En conséquence, le flux de contenu s’est révélé beaucoup plus cohérent cette année.

Une critique plus importante du DLC est le fait que plusieurs cartes ont été des remakes de classiques de la série Modern Warfare, et bien que cela ne me dérange pas personnellement, tout le monde n’est pas ravi d’avoir obtenu des emplacements remaniés dans leurs cartes gratuites. La saison trois vient d’être lancée aujourd’hui avec «Backlot» de Call of Duty 4: Modern Warfare, et nous avons déjà «Crash», «Vacant» et «Shipment» du même jeu.

En termes de récompenses, le système Battle Pass de Modern Warfare est toujours un moyen plus sain d’inclure des cosmétiques que les boîtes à butin des années précédentes. Le Battle Pass continue d’offrir toutes les armes DLC dans le flux “gratuit”, il y a donc encore peu de pression pour acheter le Premium Pass à 10 $. Cela dit, ces récompenses premium se sont considérablement améliorées depuis le Season One’s Pass.

Image: Activision «Feuille de route de la saison 3»

Quant aux missions coopératives Spec-Ops de Modern Warfare, il n’y a vraiment pas grand-chose à sauver. Infinity Ward a utilisé plusieurs mises à jour au cours des six derniers mois pour corriger de nombreux bugs qui affectaient le mode au lancement, mais même avec des bugs moins frustrants, ses missions coopératives à quatre joueurs en monde ouvert ne sont pas très amusantes à jouer. Il n’y a vraiment pas d’incitation à les rejouer. Peut-être que certains finalistes voudront toujours terminer toutes les missions, donc ce pourrait être le bon moment pour donner un nouveau souffle au mode. Si vous avez déjà battu chaque mission, félicitations! Il n’y a aucune raison de les rejouer. Infinity Ward semble conscient du manque d’enthousiasme des joueurs pour les Spec-Ops, car il a discrètement laissé le mode hors du contenu de la saison deux, et maintenant de la saison trois également.

Alors que Spec-Ops ne parvient pas à capturer beaucoup de valeur de divertissement, le nouveau mode «Warzone» réussit à adapter le genre de bataille royale au style d’action d’arcade de Call of Duty. Complément gratuit de Modern Warfare, Warzone simplifie les processus de pillage et de guérison qui accompagnent généralement la bataille royale, conduisant à une tonne d’actions exagérées dans un mode facile à prendre en main et à jouer. Un inconvénient est que le mode n’a été lancé qu’en trios, ce qui ressemblait à un nombre impair d’équipe, même si les calculs fonctionnent mieux pour un nombre de 150 joueurs. Les développeurs ont depuis ajouté une option solo pour ce véritable sentiment de bataille royale un contre plusieurs, et une liste de lecture à quatre joueurs «Quads» a remplacé les trios avec l’arrivée de la saison trois.

Infinity Ward a également annoncé qu’une mise à jour à venir, très nécessaire, améliorera la variété de butin au sol du mode bataille royale. Malgré la large gamme d’armes à feu et d’accessoires de Modern Warfare, Warzone a eu du mal avec un pool d’armes assez limité à trouver sur le terrain ou dans des caches d’approvisionnement aléatoires. La qualité du butin au sol sera encore plus cruciale maintenant que la mise à jour de la saison 3 a augmenté le prix d’achat de vos chargements personnalisés à 10 000 $.

Warzone est un ajout fantastique à Modern Warfare, mais il a déjà un énorme problème de pirate. Infinity Ward a annoncé qu’un système de révision et d’interdiction est en place pour contrer les tricheurs, mais le piratage reste beaucoup trop courant. Les développeurs doivent prendre des mesures plus sérieuses s’ils veulent que Warzone se développe au-delà du cycle de jeu annuel.

Dans l’ensemble, Modern Warfare continue de s’améliorer, augmentant la valeur de rejeu initiale que nous avons constatée au lancement. Le dévouement d’Infinity Ward aux mises à jour pour les listes de lecture multijoueur et Warzone m’a fait revenir à Modern Warfare beaucoup plus que ce à quoi je m’attendais. J’adore une tonne de modes à durée limitée, qui rendent le jeu du jeu beaucoup plus agréable. Les pirates de Warzone mis à part, et peu importe si vous aimez la guerre à grande échelle ou les manigances à petite carte, il n’y a vraiment pas de meilleur moment que le présent pour jouer à Modern Warfare.

