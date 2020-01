Présentation de Shuuji Kayama et Lopmon

Tout au long de 2020, nous pouvons voyager dans le monde cruel de Digimon Survive, où notre survie n’est pas garantie. Ainsi, ce titre continue de nous faire découvrir les personnages que nous pourrons rencontrer à travers leurs segments de roman visuel, mais aussi tout au long des combats tactiques intenses dans lesquels la relation entre l’entraîneur et son partenaire Digimon sera d’une importance vitale à réaliser Digivolve, et cette fois, on nous a présenté Shuji Kayama et son partenaire Lopmon, mais nous avons également été présentés avec la fonction de la appareil photo.

Digimon Survive présente deux nouveaux survivants: Shuuji Kayama et son partenaire Lopmon

Dans Digimon Survive, nous explorerons un nouveau monde numérique dans lequel Takuma et le reste des êtres humains doivent rejoindre leurs compagnons Digimon pour survivre. Dans le récent numéro du Magazine japonais V-Jump on nous a présenté Shuji Kayama (dont l’acteur vocal est Yuuya Hirose), un lycéen de première année qui rejoint le camp d’été en tant que volontaire et qui, puisqu’il est plus âgé que les autres protagonistes, a une personnalité qui essaie toujours de protéger son amis De plus, le partenaire de Shuuji sera Lopmon (dont l’actrice doubleuse est Naomi Oozora), un Digimon de type bête avec une personnalité innocente et enfantine (certains le connaissent peut-être déjà parce qu’il est apparu dans la série animée de Digimon Tamers ou Digimon 3, comme on le savait en Espagne, ainsi que dans l’un des Digimon OVA 02).

De même, on nous a également présenté fonction caméra, car si nos protagonistes utilisent leur smartphone, nous pouvons voir des choses qui ne sont normalement pas visibles à l’œil nu, comme des objets cachés ou des monstres numériques qui nous traquent. Et vous, pensez-vous que l’utilisation de la caméra des appareils mobiles vous aidera à survivre?

