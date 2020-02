Préserver un jeu d’horreur à l’Université Harvard

Bien qu’il s’agisse d’une industrie encore jeune, les jeux vidéo ont rapidement formé une scène de préservation et bien qu’il y ait beaucoup de travail à faire, la nécessité de conserver autant de titres que possible pour l’analyse est une motivation suffisante pour différents groupes de passionnés. et universitaires. Récemment, un cas de préservation a donné de quoi parler car il s’agit d’un jeu récent qui a été retiré du marché pour des raisons politiques.

Selon un rapport d’Eurogamer, l’Université de Harvard a décidé de conserver les 2 titres d’horreur de Red Candle Games, Detention and Devotion, étant la situation qui a traversé la seconde raison pour laquelle le centre d’étude a pris la décision. Au cas où vous ne le sauriez pas, Devotion a été définitivement supprimé de Steam après le scandale provoqué par un œuf de Pâques qui a été pris comme une offense au président chinois, Xi Jinping, un acte qui a mis en colère les joueurs de ce pays.

Bien que l’on ne sache pas encore si Devotion reviendra sur une plate-forme, l’Université de Harvard a assuré sa préservation dans son centre dédié aux jeux vidéo et au matériel numérique au sein de la bibliothèque de Harvard-Yenching, l’une des plus importantes au monde.

Après avoir pris connaissance de cette nouvelle, l’étude taïwanaise, Red Candle Games, a remercié le geste adressé à l’Université de Harvard ainsi qu’aux fans qui ont soutenu leurs projets, notamment après la controverse qui a condamné le séjour de Devotion sur Steam. .

