Presque personne n’a joué un méchant en effet de masse

L’un des principaux attraits de jouer à la série Mass Effect au moment de sa sortie était la façon dont, comme les jeux plus anciens de BioWare, vos décisions et actions dans le jeu vous propulseraient vers les extrémités d’une échelle binaire bien / mal, ce qui pourrait changer le jeu. récit. Il s’avère que BioWare n’a presque pas dû déranger, car si peu de joueurs sont allés du côté obscur.

Répondant au très bon tweet de @ Mewd462, l’ancien concepteur cinématographique de BioWare John Ebenger a révélé ceci:

C’est un peu dommage (du moins en ce qui concerne le travail invisible) mais aussi, non? Ce n’est pas parce que BioWare a donné aux joueurs le choix d’être bons ou mauvais qu’ils étaient de même mérite. Le problème avec les systèmes de morale binaire dans les jeux, et cela a été vrai de KOTOR à Fable en passant par Red Dead Redemption, c’est que le mauvais côté se bat toujours contre le grain non seulement de la conception du jeu, mais aussi de son histoire.

Vous pourriez être aussi mauvais que vous pourriez l’être dans Mass Effect, mais où cela vous mènerait-il? Votre objectif final dans chaque jeu est toujours de sauver la journée en tant que membre d’une équipe, et tout en apportant une piqûre à ce sujet pourrait vous procurer quelques séquences de dialogue intéressantes ou rencontrer des résultats (et certains qui n’ont pas vieilli aussi), il a également vous coûter des relations et des coéquipiers, qui sont les fondements du succès de la série, en particulier dans Mass Effect 2.

Les jeux plus récents (en particulier The Witcher 3 et Red Dead Redemption 2 ici, ainsi que Andromeda de Mass Effect) ont appris des travaux antérieurs de BioWare et ont découvert qu’il était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus amusant de faire de vos choix moraux une proposition plus obscure. , pour faire l’expérience de l’agonie de votre raisonnement lui-même, pas du résultat narratif.

