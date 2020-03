Prince of Persia revient dans le dernier événement pour l’honneur

Coudl cela a conduit à quelque chose de plus? (Image: Ubisoft).

Le dernier événement de For Honor verra le retour du Prince Of Persia. À partir du 12 mars, l’événement Blades of Persia sera diffusé dans différentes parties. Ainsi, le premier présentera un tout nouveau mode de jeu appelé «Ruler of Time».

Il se déroule sur une «carte du port transformée». Ce que cela signifie alors, c’est que ce sera le mode de jeu Dominion, mais avec une touche Prince Of Persia. Cela signifie que les équipes se battront contre les créatures de sable, ainsi que le Prince lui-même. En raison de ses capacités de manipulation du temps, le Prince devient plus fort.

Nous passons ensuite au 19 mars et les choses changent un peu. Le Prince, à ce stade, sera remplacé par le Prince Noir de Prince Of Persia: Two Thrones. Cependant, les développeurs restent discrets sur ce que la nouvelle version du Prince signifiera pour le jeu. L’événement portuaire, cependant, devrait être remanié pour la deuxième partie du jeu.

Tout cela sonne bien. Mais il y a plus. Il y a 26 armes à thème Prince Of Persia à gagner. Ils seront disponibles pour les joueurs jusqu’à la fin de l’événement. De plus, le pass d’événement permettra aux joueurs de débloquer jusqu’à 30 niveaux de nouvelles choses. De quoi faire le tour alors.

Il comprend deux tenues. Ceux-ci sont basés sur le Sand Wraith de Warrior Within, plus Ratash de The Forgotten Sands. En 2018, For Honor a lancé l’événement crossover For the Creed. C’était en lien avec la série Assassins Creed.

Pour un temps limité, il nous a acheté Ezio Auditore et Cesare Borgia. Étant donné que Prince Of Persia est inactif et que l’événement se déroule, vous vous demandez si plus de contenu est en route depuis la franchise Prince Of Persia.

