«Prince of Persia» revient en tant que jeu de réalité virtuelle

Était il y a presque 10 ans lorsque Prince of Persia: The Forgotten Sands a atterri sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC. Depuis lors, la franchise populaire a complètement disparu, du moins sur les consoles et les ordinateurs. Après une longue attente, et après les appels constants des joueurs, finalement la saga sera de retour, mais comme une proposition très différente de ce que beaucoup attendaient.

Prince of Persia: Dagger of Time est un jeu VR de salle d’évasion

Ubisoft annoncé Prince of Persia: Dagger of Time, une expérience de réalité virtuelle coopérative. Il s’agit d’un Escape Room VR (jeu d’évasion) dans lequel jusqu’à quatre joueurs doivent coopérer pour résoudre toutes sortes de énigmes et défis L’objectif principal, bien sûr, sera d’échapper à la forteresse du temps en surmontant les obstacles qui sont franchis.

Selon Ubisoft Escape Games, étude responsable de Dagger of Time, les joueurs auront la possibilité de manipuler le temps pour trouver une solution aux énigmes. Autrement dit, il sera possible de l’arrêter, de retourner dans le passé ou de revenir dans le futur. En fait, la société a déjà travaillé sur deux expériences similaires au cours des années précédentes, Assassin’s Creed étant son principal représentant de l’Escape Room VR.

“Après avoir fait deux expériences basées sur les récents jeux Assassin’s Creed, nous voulions explorer une marque différente. Elle devait être basée sur la mécanique et les connaissances que nous avons développées au cours des deux premiers jeux et nous voulions une propriété intellectuelle qui suscitera un grand intérêt en tant qu’expérience indépendante“a déclaré Cyril Voiron, producteur exécutif du studio.

En ce qui concerne sa jouabilité, ils soulignent que les utilisateurs auront deux options de voyage: par le mouvement naturel dans la salle ou par téléportation. Prince of Persia: Dagger of Time est toujours en développement, mais il sera disponible au printemps de cette année dans 300 escape rooms de différentes parties du monde. Dans le lien suivant, vous pouvez consulter les régions où vous pouvez en profiter.

