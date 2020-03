Prinny 1 • 2: une explosion et un rechargement entraînent deux retombées de la Disgaea sur PSP cet automne

Switch possède déjà une pléthore de Prinnies dans les trois Disgaea jeux déjà sur le système, mais les Prinnies sont irrépressibles et NIS America a annoncé qu’il amènera deux plates-formes dérivées de la PSP à Switch cet automne sous la forme de Prinny 1 • 2: éclaté et rechargé. Dood!

Combinaison des deux entrées nommées avec humour (Prinny 1: Puis-je vraiment être le héros? et Prinny 2: Dawn Of Operation Culotte, Dood!), cette nouvelle compilation inclura également tous les DLC dans un plat Disgaea-y rempli de dood double.

Alors que les jeux Disgaea principaux sont des SRPG hardcore dans un package irrévérencieux et amusant, les jeux Prinny sont des jeux de plateforme mettant en vedette le fourrage éternellement adorable du champ de bataille. Pour les non-informés, ces petits gars de manchots infiniment enthousiastes fournissent une grande partie du soulagement comique dans une excellente série de stratégies qui ne se prend pas trop au sérieux en premier lieu. TLDR: Les Prinnies plongent dans la bataille avec brio et disent énormément “dood”.

Ces deux jeux Nippo Ichi sont nés sur la PSP de Sony, mais après 10 ans, c’est génial de les revoir sur Switch. Voici quelques fonctionnalités clés selon le communiqué de presse officiel:

– Deux en un … et plus encore! – Deux chapitres pleins d’action de l’ascension de Prinny pour devenir un héros, plus un vaste chapitre d’après-jeu avec … Asagi !? … Qui était-ce encore?

– The Netherworld, Only Better – Toute la comédie sombre et l’action explosive que vous aimez de la série Disgaea, maintenant avec des graphismes nouvellement remasterisés.

– Prinny Power – Sautez, coupez, explosez et frappez les hanches à travers des niveaux chaotiques et vifs, et déclenchez de puissants mouvements spéciaux pour dévaster vos ennemis!

Prinny 1 • 2: Exploded and Reloaded recevra une version physique de luxe connue sous le nom de «Just Desserts Edition» avec une variété de goodies, comme vous pouvez le voir sur cette délicieuse photo:

Aviez-vous espéré voir les Disgaeas restants sur Switch en premier? Vous avez joué aux Prinnies originaux sur PSP? Faites-nous savoir vos pensées ci-dessous … dood.

