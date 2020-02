Prise en charge du contrôleur Diablo 4 Devs Talk sur PC, modifications de l’interface utilisateur

L’équipe derrière Diablo IV a publié le premier d’une série de billets de blog trimestriels examinant certains des changements à venir dans la série, en particulier dans le département de l’interface utilisateur.

Dans le cadre de la direction artistique plus sombre du jeu, Blizzard a relancé le système d’inventaire pour rendre les pièces individuelles plus visibles pendant le jeu mouvementé, principalement en modifiant la répartition des couleurs et les niveaux de contraste de l’interface utilisateur. En termes de conception générale de l’interface utilisateur, la version PC de Diablo IV permettra aux joueurs de choisir une configuration centrale ou à gauche pour leur barre d’état, tandis que la version console utilisera l’option coin.

Selon la publication, tous les éléments de Diablo IV occuperont le même nombre d’emplacements d’inventaire, car l’équipe estime qu’elle ne veut pas interrompre le jeu avec des “poches de gestion d’inventaire”. Diablo IV permettra également au joueur de lier n’importe quelle compétence à n’importe quelle touche, y compris le clic gauche, qui était une fonctionnalité demandée par de nombreux fans. Le jeu prend en charge le contrôleur ou la souris et le clavier sur PC, ce qui a demandé à l’équipe d’unifier l’interface utilisateur pour en faciliter l’utilisation sur l’une ou l’autre des configurations de contrôle.

Le billet de blog discute également en détail de la conception du monstre du prochain jeu. Cependant, aucun mot sur une date de sortie.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Diablo IV – Classes de personnages Gameplay Reveal Trailer

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.