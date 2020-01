Prison Princess éclate plus tard ce mois-ci, voici une bande-annonce

Le développeur japonais Qureate a publié la première bande-annonce de Princesse Prison, et a également annoncé la sortie de Switch le 30 janvier.

Décrit comme une “aventure d’évasion de princesse”, le titre recevra une sortie mondiale à cette date. Il en coûtera 19,99 $ en Amérique du Nord et 15,09 £ au Royaume-Uni.

Voici quelques PR:

Menez deux princesses capturées pour résoudre des énigmes et échapper au château du roi démon. Vos actions seules en tant que héros décideront de leur destin et du vôtre! Un éclat fantomatique de votre ancien moi, pouvez-vous sauver les princesses? Une nouvelle expérience de jeu d’évasion, avec de jolies filles, des puzzles et des événements «spéciaux».

Instruisez les princesses et menez-les à leur évasion!

Le héros n’a pas de corps physique et il ne peut donc pas enquêter sur des choses ou résoudre des énigmes par lui-même. Il doit demander aux princesses d’agir pour lui.

Les indices que vous trouverez contribueront à désarmer les pièges et à vous évader!

Pour que les princesses s’échappent, tu vas devoir faire face à beaucoup de pièges et d’énigmes. Mais pour les résoudre, vous devrez parcourir la pièce de haut en bas et obtenir tous les éléments et astuces! Vous, le héros, aurez votre intelligence testée à chaque tour!

Pas de contact, pas de regard et ne vous laissez pas distraire! Les princesses devront «se mettre dehors» si elles veulent résoudre les énigmes!

Il existe de nombreux pièges qui obligeront les princesses à se salir les mains, les pieds, à peu près toutes les autres parties! Il y a une limite de temps pour les puzzles, vous devez donc vous concentrer sur les pièges sans vous laisser distraire par les femmes dans des positions compromettantes devant vous! Et oubliez de cliquer dessus! Vous pourriez tous l’apprécier, mais concentrez-vous ou ils vous gronderont! Alors gardez un œil sur le prix, supprimez le désir d’interagir avec les princesses et désarmez ces pièges, tout comme un vrai sauveur du monde devrait!

Mais les actions du héros à cet égard pourraient bien affecter le destin de vous trois …

Allez-vous investir dans le jeu? Faites-nous savoir avec un commentaire.

