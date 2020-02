Prix ​​du Southpaw Regional Wrestling, nouveaux catcheurs et mise à jour 1.07 des notes de mise à jour – HITC

Take-Two Interactive

Vous découvrirez ici le prix et les nouveaux lutteurs du DLC Southpaw Regional Wrestling pour WWE 2K20, ainsi que les notes de mise à jour pour la mise à jour 1.07.

WWE 2K20 était une catastrophe absolue au lancement. Non seulement en raison de l’abondance de problèmes et de bugs terriblement effrayants et drôles, mais également en raison de son manque de changements substantiels dans le mode Univers ainsi que de la dégradation sévère de la qualité de MyCareer. Si vous êtes l’une des rares personnes à s’en tenir à cet article, vous trouverez dans cet article les notes de mise à jour de la nouvelle mise à jour 1.07, ainsi que le prix et les nouveaux lutteurs ajoutés via le DLC Southpaw Regional Wrestling.

Bien qu’il ait été largement rapporté à quel point la catastrophe de WWE 2K20 a été catastrophique, même si le jeu ne fonctionnait pas temporairement au début de l’année, il est indéniable que 2K l’a pris en charge avec de nombreux correctifs et du contenu DLC. Certes, aucune de ces mises à jour ne l’a transformée de poulet vous savez en salade de poulet, mais elles l’ont légèrement amélioré.

Et le DLC a été amusant dans une certaine mesure avec l’expansion de Southpaw Regional Wrestling se concentrant sur l’une des meilleures tentatives de la WWE de véritable comédie.

WWE 2K20 Southpaw Regional Wrestling DLC ​​prix et nouveaux lutteurs

Le DLC Southpaw Regional Wrestling pour WWE 2K20 est maintenant disponible à l’achat sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

Ses frais sont exactement le même prix que les forfaits Bump In The Night et Wasteland Wanderers, 11,99 £.

Semblable au contenu DLC susmentionné, le Southpaw Regional Wrestling est livré avec de nouveaux lutteurs, des arènes, des tours d’histoire et plus encore.

Vous pouvez trouver tout ce qui a été ajouté au jeu via le DLC ci-dessous (merci 2K):

Nouvelles tours d’histoire

«Cult of Rasslersize» – Misfit Molly (Becky Lynch) se retrouve en présence de la nouvelle tendance d’entraînement la plus chaude, Rasslersize. Ces monstres de fitness aérobic veulent que Misfit Molly se joigne, et ils ne prennent pas non pour une réponse.

“What Goes Around …” – M. Mackelroy (Tyler Breeze) se retrouve du mauvais côté d’une affaire qui a mal tourné, et un personnage ténébreux a envoyé une bande de collecteurs de dettes déguisée en groupe de glam rock pour recouvrer sa dette.

“Tower of Prep” – Les Perth Preppies (The IIconics) sont des enfants riches qui croient qu’ils méritent une chance au Southpaw’s Women’s Tag Championship, mais le reste de la division féminine a d’autres plans.

«Un homme et ses poulets» – Big Bartholomew (Rusev) mène une vie simple. Il lutte et prend soin de ses poulets. M. Mackelroy a kidnappé ses poulets et prévoit de les transformer en pépites à moins que Big Bart ne puisse passer à travers son gantelet de crétins. À la fin de tout cela, la terrible créature marine attend.

“Street Ninja Showdown” – Les Ninjas ont kidnappé la petite amie de Zack Ryder, qui se trouve également être le président des États-Unis. Street Zack Ryder et Street Curt Hawkins ont frappé le trottoir pour la secourir dans un retour en arrière pour battre les matchs.

Nouveaux personnages de superstar de la WWE:

Géorgie Washington (Charlotte Flair)

Dosvetanya (Lana)

Jour des mauvais cheveux (Ember Moon)

Misfit Molly (Becky Lynch)

Samantha Urai (Kairi Sane)

Sasha Memorybanks (banques Sasha)

Bay Lee Billionaire (Bayley)

Mackelroy (Tyler Breeze)

Glam Rocker (Johnny Gargano)

Créature marine

Deux nouvelles arènes

Et plus

Nouvelle voix off et commentaire

Nouvelles pièces à thème Superstar

Nouvelles pièces thématiques Créer une arène

Nouvelles armes thématiques

Vous n’avez pas besoin d’acheter le DLC si vous avez choisi d’acheter la WWE 2K20 Deluxe ou l’édition Collector. Le DLC fait également partie du Backstage Pass si vous l’avez acheté à la place.

Le DLC Southpaw Regional Wrestling est l’avant-dernier volet et il sera suivi par Empire Of Tomorrow.

Notes de mise à jour de la mise à jour 1.07 de WWE 2K20

La mise à jour 1.07 de WWE 2K20 devrait être disponible dès maintenant.

Ses notes de mise à jour incluent principalement des correctifs pour encore plus de plantages et de problèmes, et la quantité considérable est assez remarquable étant donné que le jeu est sorti il ​​y a des mois.

GÉNÉRAL

Répond aux préoccupations signalées selon lesquelles des plantages pourraient se produire dans le menu principal

Répond aux préoccupations concernant le gel du jeu à divers moments

Répond aux préoccupations exprimées quant au fait que les gestionnaires peuvent ne pas définir de ville natale

Résolution des problèmes de plantage pouvant survenir lors de la suppression d’une arène personnalisée utilisée dans une sauvegarde d’univers à partir de l’utilitaire de suppression

Les adresses signalent des inquiétudes quant à l’absence de MyCareer Unlockable Superstars lors du choix des gestionnaires dans le menu Edit Superstars Roster

Répond aux préoccupations signalées lors du retour du mode veille ou suspendu

Répond à diverses autres préoccupations signalées tout au long du jeu

GAMEPLAY

Répond aux préoccupations signalées concernant certaines animations d’entrée et d’entrée personnalisées

Répond aux inquiétudes signalées selon lesquelles les superstars pourraient se déformer, se couper, flotter ou tomber pendant certaines animations et certains scénarios

Adresse des préoccupations signalées concernant l’apparition de coiffures dans le gameplay et le menu d’apparence dans Create A Superstar

Les adresses ont fait part de leurs préoccupations lorsque les modifications apportées à la réaction de la foule n’ont pas été appliquées lors de l’observation de la foule pendant le jeu.

Résolution des problèmes signalés par le fait que les curseurs ne prennent pas effet dans le jeu après avoir été modifiés dans le menu Options

Répond aux préoccupations signalées en cas de corruption visuelle

Répond aux préoccupations signalées selon lesquelles des plantages peuvent se produire lors de la sélection de l’option de menu d’affectation de contrôleur dans le menu de pause pendant le jeu

Résolution des problèmes de plantage pouvant survenir lors de l’accès à l’univers avec des caractères personnalisés ou des correspondances à 8 personnes avec des caractères personnalisés

Répond aux inquiétudes signalées selon lesquelles des plantages pourraient survenir lors de l’achèvement d’un match d’échelle de titre de championnat WWE personnalisé

Répond aux préoccupations visuelles liées aux championnats personnalisés

Répond aux inquiétudes selon lesquelles des plantages pourraient survenir lors de l’entrée dans un match de la Chambre d’élimination

Répond aux préoccupations signalées selon lesquelles les utilisateurs pourraient se charger dans des correspondances corrompues lors de l’utilisation des données de sauvegarde du jeu de base ou des correctifs précédents

LES CRÉATIONS

Créer une superstar: répond aux préoccupations signalées concernant la teinture capillaire, les tatouages ​​d’image personnalisée et les piercings multiples

Créer une superstar: répond aux préoccupations signalées que des plantages peuvent se produire lors de la sélection de Candice LeRae dans Créer une superstar

Créer une superstar: répond aux préoccupations signalées que des plantages peuvent se produire lors de l’ajout de logos dans Créer une superstar

Créer une superstar: répond aux préoccupations signalées selon lesquelles des plantages pourraient se produire lors de l’importation de pièces d’habillement dans d’autres superstars

Créer une superstar: résout les problèmes signalés par l’impossibilité d’accéder aux images personnalisées dans les créations

Créer une superstar: résout les problèmes signalés lorsque l’option des plaques latérales n’a pas été trouvée lors de la recherche dans le menu Informations personnelles de Créer une superstar

Créer une superstar: répond aux préoccupations signalées selon lesquelles les paramètres de la liste peuvent ne pas être appliqués lors de la création d’une variante personnalisée d’une superstar WWE dans Créer une superstar

Créer une superstar: répond aux préoccupations signalées selon lesquelles les changements de couleur apportés aux pièces peuvent revenir à une couleur par défaut

Créer une superstar: résout les problèmes signalés concernant la modification d’un corps de bloc

Créer un championnat: répond à diverses préoccupations signalées concernant les championnats personnalisés, la création de plaques latérales et l’attribution de plaques latérales aux superstars

Créer un championnat: répond aux préoccupations signalées par l’impossibilité de supprimer les titres personnalisés attribués aux spectacles d’univers

Créations communautaires: les adresses ont signalé des préoccupations concernant les images manquantes lors du téléchargement d’un championnat personnalisé avec des images personnalisées appliquées et de leur observation dans le jeu

Créations de la communauté: répond aux préoccupations signalées dans les téléversements où le rang du créateur n’affichait pas les objectifs «jusqu’au prochain rang» corrects

Créer une victoire: répond aux préoccupations signalées que des plantages peuvent se produire sur un écran de chargement lorsque vous tentez d’accéder à Créer une victoire

Créer une arène: répond aux préoccupations signalées concernant les actifs de construction de scène dans Créer une arène

Créer une arène: résout les problèmes de plantage pouvant survenir lors de l’accès au menu Advanced Creations d’une superstar personnalisée lors de la création d’une entrée

Créer une arène: résout les problèmes de plantage pouvant survenir lors de l’application d’images dans Créer une arène

Créer un déplacement: résout les problèmes de blocage pouvant survenir lors de l’accès au menu Créer un ensemble de mouvements après avoir précédemment téléchargé des ensembles de mouvements personnalisés dans les créations de communauté

Créer un mouvement: répond aux préoccupations concernant un écran de chargement infini qui s’est produit lors de la sélection de Toni Storm dans Créer un ensemble de mouvements

Créer un mouvement: résout les problèmes de blocage pouvant survenir lors de la fermeture du Move-Set lors de la création d’un Move-set

Créer une vidéo: résout les problèmes de plantage pouvant survenir lorsque vous quittez l’aperçu pour Universe Cutscene contenant une superstar personnalisée féminine dans Créer une vidéo

Créer une vidéo: résout les problèmes signalés avec les vidéos encodées lues à un faible débit d’images lors de la visualisation dans Créer une vidéo

EN LIGNE

Répond aux préoccupations exprimées quant à la possibilité de plantages dans les lobbies en ligne

Répond aux préoccupations exprimées concernant le risque de plantages lors du démarrage d’un deuxième match dans Online

Répond aux préoccupations selon lesquelles des plantages peuvent survenir après avoir terminé un match en tête-à-tête ou le dernier homme debout dans Online

Répond à des préoccupations concernant des plantages pouvant survenir lorsque l’hôte quitte un jeu en ligne

Adresse signalée des préoccupations selon lesquelles des plantages peuvent se produire sur l’écran de chargement lorsque vous choisissez de jouer un autre tour après avoir terminé un match en tête-à-tête en ligne

Répond aux préoccupations signalées lors du chargement dans une correspondance en ligne à trois menaces

Résolution des problèmes de plantage pouvant survenir après la récupération d’une erreur réseau survenue dans un lobby après le match lors de la sélection de la lecture rapide

UNIVERS

Répond aux préoccupations signalées concernant les modifications de l’arène qui ne s’appliquent pas lors de la modification des correspondances dans le menu Show de ce soir dans Universe

Résolution des problèmes de réinitialisation des correspondances de titres de championnat personnalisées lors de l’utilisation de titres téléchargés depuis Community Creations, puis de la sortie d’Univers

Les adresses ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’impossibilité de mettre une tenue alternative créée par le biais de Create A Superstar pour un univers déjà en cours

Les adresses ont indiqué qu’elles craignaient qu’un accident se produise lorsque l’arbitre signale le début du match dans un match par équipe à 8 éliminatoires par équipes lors de la série Survivor in Universe.

Adresses signalées des craintes qu’un plantage puisse se produire après avoir accepté une invitation lors de la simulation d’une correspondance dans le calendrier de l’univers

Résolution des problèmes de plantage pouvant survenir lors de l’affichage de l’écran de correspondance de l’aperçu complet dans l’univers

Répond aux préoccupations signalées concernant la séquence de rodage après le match qui ne se produit pas correctement lorsque le vainqueur du match est un champion et que la superstar du rodage est le titulaire du MITB dans Universe

Adresse signalée des craintes qu’un crash ne se produise lors de la lecture de matchs à 8 joueurs dans Univers

Résout les problèmes de plantage pouvant survenir lors de la lecture dans Univers, rendant les émissions et les divisions personnalisées inaccessibles

Répond aux préoccupations exprimées quant à la possibilité d’effacer les paramètres d’affichage personnalisés lors de la fermeture et de la réouverture du titre dans le menu Univers

Adresse des inquiétudes signalées qu’un crash puisse se produire après avoir défini l’ordre d’entrée pour tous les participants à un Royal Rumble

MYPLAYER / MYCAREER

Résolution des problèmes de plantage pouvant survenir lors de la suspension du titre lors de la «randomisation» dans les paramètres de MyPlayer dans Creations

Répond aux préoccupations signalées concernant les défis qui n’ont pas été suivis

Répond aux préoccupations concernant les blocages possibles dans les écrans de chargement de MyCareer

Résolution des problèmes de plantage pouvant survenir lors de la sélection de l’apparence par défaut, puis de la confirmation de la couleur des yeux lors de la personnalisation de MyPlayer dans l’assistant MyPlayer

Adresse les préoccupations signalées que des plantages peuvent se produire lors de la lecture du match MITB du chapitre 1 et de l’affichage de la cinématique de mi-match dans MyCareer

Répond aux préoccupations signalées selon lesquelles des pannes ou des erreurs pourraient survenir liées à diverses tours MyPlayer

Répond aux inquiétudes signalées selon lesquelles le texte de l’espace réservé peut être affiché et un plantage peut se produire lors du chargement dans le menu d’édition de victoire de MyPlayer “Single”

Répond aux préoccupations signalées selon lesquelles les modifications enregistrées peuvent être réinitialisées par défaut lors de la modification et du chargement de l’entrée d’équipe ou de la victoire de balise à partir du menu d’accueil de MyPlayer

Répond aux préoccupations signalées concernant le fait qu’un élément du bras inférieur de la préréglage de tenue puisse être verrouillé lors de la saisie de l’apparence MyPlayer

Résolution des problèmes de perte de fonctionnalité pouvant survenir après un changement de sélection pendant l’écran du concentrateur dans le chapitre deux, acte sept de MyCareer

Adresse les craintes que VC ne soit perdu lors du démarrage du jeu sans accès à Internet, de la reconnexion, de l’achat dans l’événement PPV et de la fermeture du titre dans le menu Road to Glory

Résout les problèmes signalés avec un écran de chargement infini pouvant survenir lors de la première sélection de MyPlayer

Résolution des problèmes de plantage pouvant survenir à différents points de MyCareer lorsque vous appuyez sur l’invite de continuation pour passer au chapitre ou à l’acte suivant

Répond aux inquiétudes signalées selon lesquelles des plantages peuvent survenir après avoir atteint les objectifs à différents moments de MyCareer

2K CENTRAL

Les adresses ont fait part de leurs inquiétudes quant à la possibilité de plantages lors de la visualisation du package vidéo de Charlotte Flair avant le premier match dans la vitrine “The Four Horsewomen”

Les adresses ont fait part de leurs préoccupations concernant le lancement du jeu à partir d’un état terminé après avoir effectué une veille connectée pendant le jeu en mode Four Horsewoman dans 2K Central

Les adresses ont signalé des inquiétudes selon lesquelles Charlotte Flair pourrait parfois tomber à travers le tapis après avoir vu ou sauté la cinématique du match 14 de Showcase

L’AUDIO

Les adresses ont fait part de leurs préoccupations concernant le fait que le Championnat d’Europe de la WWE ait annoncé l’anneau incorrect lors de l’affichage de l’introduction du championnat dans le gameplay

Les adresses signalent des inquiétudes concernant la musique d’entrée du Grand Championship Batista manquante

Des adresses ont fait part de leurs inquiétudes concernant le fait que Ali Fortune Fighter n’ait pas sa musique d’entrée unique lors de la visualisation dans Créer une entrée

Répond aux préoccupations concernant certains problèmes pouvant survenir en relation avec Music Jukebox

ORIGINAUX 2K

Répond aux inquiétudes signalées selon lesquelles des collisions pourraient survenir lors de l’obtention d’une plaque latérale

Répond aux préoccupations signalées concernant un objectif Showcase non atteint lors de l’exécution du module de finition Springboard Blackout sur le ring

Répond aux préoccupations concernant le risque de plantages lors du chargement ou de la sortie d’allumettes, de tours ou de vitrines dans 2K Originals

Répond aux préoccupations exprimées concernant le fait que The Wasteland Wanderers ne soit pas disponible initialement après l’achat de la clé DLC et l’accès au menu 2K Originals

Résolution des problèmes liés aux entrées et aux cinématiques qui ne se déclenchent pas lors de la lecture de Demon Within Showcase

Répond aux préoccupations concernant les récompenses pour le DLC Wasteland Wanderer déverrouillé avant de remplir les conditions de déverrouillage lorsqu’il est affiché dans Créer une superstar

Répond aux préoccupations exprimées concernant le fait que les skins d’armes DLC peuvent ne pas s’appliquer lors de la tentative de définition des skins d’armes préférés dans le menu Personnalisation de MyPlayer

Les adresses ont fait part de leurs inquiétudes quant à la possibilité de plantages lors de l’arrêt du deuxième match de la tour «Trapped With Me» dans le DLC Wasteland Wanderers

Adresse des préoccupations signalées concernant les articles de tenue de MyPlayer qui ne se déverrouillent pas lors de la fin de la démonstration de Grip of the Overlord dans le WLC de Wasteland Wanderers et de la démonstration de The Demon Within dans la Bump in the Night DLC

Les adresses ont fait part de leurs préoccupations concernant le risque de plantages lors du chargement dans les scènes TALK pour certains matchs Showcase du DLC Bump in the Night et Wasteland Wanderers

Répond aux préoccupations concernant les blocages pouvant survenir lors de la création de communautés et de la saisie d’une correspondance Showcase dans tout contenu 2K Originals

