Procédure pas à pas pour Resident Evil 3 Remake – Le casse-tête de la base de vaccins, les zombies pâles et le boss final

Vous venez d’utiliser notre dernier guide pour obtenir le magnum Resident Evil 3 Remake, non? Bien.

Dans la zone suivante, vous devez descendre et vous diriger vers l’ascenseur en face. Lorsque vous y accédez, l’électricité va frire et vous devez vous procurer des fusibles.

Il y a un autre ascenseur dans la pièce principale et vous devez l’appeler et monter quand il arrive. Un nouvel ennemi tombera, un zombie pâle. Vous pouvez les ralentir en leur tirant dessus avec des munitions conventionnelles, ou les tuer carrément avec un coup de magnum à la tête. Voir? Je vous ai dit que ça valait la peine d’obtenir ce pistolet.

Resident Evil 3 Remake fusibles

Une fois que vous l’avez monté, prenez votre premier fusible juste devant. Récupérez les objets dans les boîtes et descendez l’échelle. Dans une caisse sur votre droite, il y a encore des munitions, puis dirigez-vous vers le fusible suivant en face.

Une caisse qui tombe bloquera votre chemin et vous serez attaqué par une paire de chiens. Tuez-les et dirigez-vous de l’autre côté de la pièce. Plus de débris tomberont et vous devrez vous diriger vers un zombie. Tuez-le pour passer. Maintenant, serrez à travers l’écart.

Montez les escaliers et traversez l’ascenseur. Appuyez sur l’interrupteur pour appeler un autre ascenseur de l’autre côté et monter l’échelle de l’autre côté.

Le deuxième fusible est ici, mais les zombies apparaîtront devant vous et un gamma derrière. Tuez le gamma avec un lance-grenades et courez vers son cadavre, puis tirez sur les zombies à partir de là. Prenez le fusible et la marche arrière vers l’ascenseur en haut des escaliers.

Dirigez-vous par la porte là où vous aurez affaire à des zombies et à un zombie pâle, puis prenez la porte sur votre gauche. Suivez ce chemin pour votre fusible final, mais faites attention au chasseur. Maintenant, vous pouvez retourner dans ce couloir d’homme pâle pour retourner dans la salle de sécurité via l’autre porte. Enregistrez, puis déroulez pour insérer les trois fusibles.

Vous serez à nouveau attaqué, mais vous pouvez les retenir pendant que vous attendez l’ascenseur, puis montez-le dès que vous le pouvez, pour économiser des munitions. Interagissez avec la console en haut pour déclencher une nouvelle cinématique.

Suivez l’itinéraire linéaire qui s’ouvre et vous déclencherez une cinématique avant la dernière section: le laboratoire.

Resident Evil 3 Remake Override Key

Dirigez-vous tout droit et entrez dans la porte avec le clavier vert pour utiliser le coffre-fort. Une fois que vous avez terminé, sortez par la porte et montez les escaliers sur votre gauche.

Prenez la première à gauche en haut et suivez le couloir jusqu’à ce que vous voyiez un zombie à tuer et une boîte à ouvrir. Prenez les obus du fusil de chasse dans la boîte et revenez dans le couloir, tuant le nouveau zombie qui apparaît.

Au lieu de redescendre les escaliers sur votre droite, tournez à gauche. Passez la porte sur votre gauche et récupérez toutes les fournitures de l’intérieur. Il y a aussi une console avec laquelle vous devez interagir pour obtenir un Remplacer la clé, qui vous permet d’accéder aux portes à panneaux rouges.

Redescendez maintenant les escaliers et tournez à gauche. Utilisez la clé prioritaire sur la porte à votre gauche. Il y a des zombies à l’intérieur, alors tuez-les pour sécuriser la pièce. Cela vaut également la peine de tuer tous les zombies pâles que vous voyez avec le magnum dans cette section. Montez les escaliers quand c’est clair.

Passez la porte en haut des escaliers et interagissez avec la console pour obtenir le Échantillon de culture.

L’autre porte de cette pièce mène à des munitions d’armes de poing. Lorsque vous avez saisi cela, quittez la pièce et redescendez les escaliers, en tirant des hommes pâles dans la tête avec votre magnum pendant que vous avancez.

Au bas de l’escalier, contournez la machinerie suspendue de l’autre côté de la pièce d’où vous êtes entré. Prenez l’herbe verte et les coquilles de fusil de chasse, puis passez la porte.

Descendez les escaliers et courez derrière la base des escaliers. Tuez le zombie. Interagissez maintenant avec la grosse batterie rouge et poussez-la dans le mur. Il y a aussi un spray de premiers secours dans une boîte en face de la batterie. Vous pouvez maintenant utiliser la console au pied de l’escalier pour ouvrir la porte massive dans la salle d’accouchement.

Parcourez la pièce et prenez l’ascenseur au bout. Suivez l’allée et tuez les zombies qui apparaissent.

Puzzle Resident Evil 3 Remake Vaccine Base

Passez la porte, tirez sur le zombie, obtenez ce dont vous avez besoin et attrapez le Tube à essai rempli de liquide du refroidisseur. Maintenant, revenez en arrière, mais soyez prêt à ce que certaines créatures échappent à leurs gousses.

Une fois que vous avez terminé, retournez dans la pièce où vous avez obtenu la clé de priorité, en haut des escaliers près de la salle de sécurité.

Vous devez combiner l’échantillon de culture avec le tube à essai rempli de liquide pour créer un Base de vaccins et l’utiliser sur l’appareil au centre de la pièce.

Vous devez maintenant mélanger le vaccin dans un puzzle simple. La solution est milieu, milieu, gauche.

Il y a une cinématique et maintenant vous êtes à nouveau sur une trajectoire linéaire. Parcourez le vide sanitaire et vous déclencherez une autre cinématique.

Prenez tout ce que vous pouvez dans le coffre-fort qui suit – autant que vous pouvez transporter – et enregistrez-le. Descendez l’allée et vous aurez une autre cinématique avant un combat de boss avec Nemesis.

Guide du boss final de Resident Evil 3 Remake

L’astuce ici est de sauver vos balles explosives et vos munitions de pistolet. Utilisez uniquement le fusil de chasse lorsqu’il attaque, en esquivant au besoin. Quand il s’enfuit, traitez les zombies et attendez que Carlos crie un numéro de tank. Voici le tank sur lequel Nemesis est assis ou se cache.

Tirez sur les carrés allumés sur le réservoir correctement numéroté et vous ferez de gros dégâts et électrocuterez Nemesis. Il tombera et vous pourrez tirer un obus explosif dans son noyau exposé. Continuez ainsi et vous aurez terminé en un rien de temps.

Maintenant, vous êtes de retour sur une course linéaire jusqu’à votre dernière rencontre avec Nemesis, ce qui est facile si vous savez ce que vous faites. Vous n’aurez besoin que de votre pistolet.

Tout d’abord, interagissez deux fois avec le gigantesque canon à rail, puis tirez-le sur Nemmy. Ensuite, utilisez votre pistolet pour tirer sur les pustules qui se sont développées autour de la créature. Quand ils seront tous partis, il s’effondrera et vous aurez le temps de pousser quelques-unes des piles rouges sur le côté de l’arène. Si vous ne les obtenez pas tous, répétez simplement jusqu’à ce que vous le fassiez. Ensuite, vous pouvez à nouveau utiliser le pistolet rail.

Répétez jusqu’à ce que Nemesis soit une pâte épaisse. Suivez l’itinéraire linéaire et vous êtes à la fin de la partie.

