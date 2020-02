Prochaine révélation du Pokémon de l’année

Il y a beaucoup de créatures de poche, et si l’on prend en compte les différentes variations régionales et méga-révolutions, le nombre dépasse 1000, il est donc normal que chaque personne ait son Pokémon favori. Il y a quelque temps Google ouvert un enquête grâce auquel les fans de ces créatures pouvaient voter pour leurs favoris de chaque génération, et le 14 février, ledit sondage a été fermé. Comme ça Maintenant, nous savons quand nous pouvons savoir quel a été le gagnant de cette enquête. Faites attention aux lignes suivantes pour ne manquer aucun détail!

Le 27 février, nous pouvons savoir quelle créature est devenue le Pokémon de l’année

Voir aussi

Il reste peu à savoir ce que Pokémon de l’année, selon les fans qui ont pu voter grâce à l’enquête lancée par Google. Ainsi, une vidéo YouTube nous informe qu’un live sera diffusé ensuite 27 février 2020 à 15 h 00 (heure de la péninsule espagnole) dans lequel la créature la plus populaire sera annoncée. Avez-vous pu voter lors du scrutin avant sa fermeture? Pensez-vous que l’une des créatures pour lesquelles vous avez voté a une chance de se hisser avec cette place numéro un convoitée? Nous n’aurons pas à attendre longtemps pour répondre à ces questions et à bien d’autres!

Source

Connexes