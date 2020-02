Producteur de Soul Calibur: nous ne sommes pas sûrs que nous puissions porter Soul Calibur VI pour changer

Récemment, SoulCaliburCommunity a réussi à obtenir une interview avec le producteur de Soul Calibur VI, Motohiro Okubo, à EVO Japan 2020.

Dans cette interview, Motohiro Okubo a partagé qu’il n’était pas sûr que l’équipe de développement serait en mesure de porter Soul Calibur VI sur Switch, car ils n’avaient pas pu l’examiner car ils étaient occupés par les mises à jour de la saison 2 du jeu.

Découvrez ce qu’il a dit ci-dessous:

Quand Soul Calibur VI arrive-t-il sur Switch?

M.O. : Si je dois répondre sérieusement, je pense que je me souviens vous avoir dit précédemment que nous ne savons pas si nous pouvons porter le jeu sur Nintendo Switch. J’ai dit que nous devons examiner et examiner cela, et bien… Quand j’ai dit cela, je ne savais pas si nous aurions encore une saison 2 et maintenant que nous en avons une, je serai totalement honnête en disant que nous n’avons pas ‘ai pas le temps d’examiner cela. Donc, fondamentalement, la situation n’a pas beaucoup changé.

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

en relation

.