Profitez de la Saint Valentin en compagnie de FFXIV dans le CDMX

L’amour est dans l’air et il n’y a pas de meilleure façon de ressentir ce sentiment qu’avec un MMORPG et du café. Si vous vivez dans CDMX et que vous n’avez pas de plan pour la Saint Valentin, vous avez de la chance, car Square Enix organisera un événement thématique qui combine Final Fantasy XIV Online et la célébration de l’amour et de l’amitié.

Parallèlement à l’événement de la Saint-Valentin au FFXIV, les joueurs de Mexico peuvent assister au café ALMANEGRA, où ils peuvent vivre avec des membres de la communauté MMORPG, profiter d’un menu et porte-gobelet exclusif de cette collaboration.

L’événement est ouvert à tous les types de publics, même pour ceux qui commencent tout juste leur aventure en Éorzéa. Vous pouvez visiter ALMANEGRA Café, situé à Tonalá 53, Colonia Roma Norte, CDMX, à compter d’aujourd’hui, le 14 février et jusqu’au 16 février, de 9 h à 20 h.

