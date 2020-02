Profitez de la vulnérabilité de Fallout 76 pour obtenir une armure spéciale

À ce stade, beaucoup pensent que Fallout 76 n’est déjà pas une terre d’homme, ce qui serait cohérent avec le thème de la franchise, mais en réalité, ce n’est pas une bonne chose car cela signifie que les erreurs du jeu peuvent être utilisées de manière illégitime. La note la plus récente à cet égard concerne la nouvelle armure, soi-disant difficile à obtenir, qui commence à être entre les mains de nombreux joueurs grâce à l’exploitation d’une vulnérabilité.

Selon un rapport de Kotaku, la scène Fallout 76 a été impliquée dans un nouveau scandale après que les joueurs ont commencé à appliquer une technique de duplication qui permet à 2 utilisateurs de gagner l’armure de puissance limitée et puissante de Strangler Heart. Selon les plans de l’équipe de développement, les plans de cette armure ne peuvent être obtenus qu’après avoir passé les missions de Vault 94, ce qui n’est pas du tout simple, et l’idée est que c’est quelque chose de limité à chaque joueur, donc en théorie vous ne pouvez pas échanger.

Cependant, certains utilisateurs ont découvert qu’il était possible de contourner la sécurité de Fallout 76 grâce à un problème qui implique 2 joueurs. En ce sens, un joueur doit déposer l’armure afin qu’un autre puisse la revendiquer comme sienne et à ce moment, au moyen de commandes, à la fois bloquer le serveur et quitter la session. En entrant à nouveau, le système Fallout 76 reconnaît les deux joueurs comme les propriétaires de la Strangler Heart Power Armor, une situation qui commence déjà à créer de la gêne chez les fans, qui se plaignent de l’instabilité des serveurs et de la présence de nombreux utilisateurs avec cette armure, par essence, limitée.

Jusqu’à présent, Bethesda n’a pas informé sa position à cet égard ni les mesures qu’elle prendra pour empêcher la poursuite de cet exercice de duplication et, si cela est justifié, les sanctions qui seront appliquées aux joueurs qui l’ont mis. en pratique

Fallout 76 est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur cette livraison.

