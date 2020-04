Profitez de l’incroyable bande-annonce finale de FFVII Remake

Par Sebastian Quiroz

0 COMMENTAIRES

04/03/2020 8 h 24

Après des années et des années d’attente, Final Fantasy VII Remake sera enfin entre nos mains la semaine suivante. Pour célébrer cet événement, Square Enix a publié la bande-annonce finale du jeu. Cependant, il est important de vous avertir que Cette bande-annonce regorge de spoilers, non seulement du jeu classique de 1997, mais aussi de nouveaux contenus que cette réimagination offre.

La bande-annonce dure un peu plus de quatre minutes et contient de nombreux détails de l’histoire. De ce temps, trois minutes appartiennent à des conversations et le reste montre de l’action. Encore une fois, la remorque est pleine de spoilers, alors soyez prudent.

Final Fantasy VII Remake arrive sur PlayStation 4 le 10 avril. Dans les régions européennes et australiennes, Square Enix a décidé d’expédier des copies physiques du jeu à l’avance, en raison des problèmes de logistique que le coronavirus a créés. De même, la liste des trophées du jeu est désormais disponible.

Via: Square Enix

Paper Zelda: Une bande-annonce de Crafted Parody nous fait souhaiter qu’elle soit réelle

Sebastian Quiroz

23 ans. Editeur à Atomix.vg. Consommateur de la culture pop.













.