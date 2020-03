Profitez du thème d’Animal Crossing: New Horizons au rythme du ska

En plus de sa proposition attrayante et addictive, ainsi que du charme de ses personnages, Animal Crossing: New Horizons réussit pour un détail simple, mais puissant: la grande communauté qu’il a. Après le début de l’exclusivité Switch, les fans ont rapidement montré leur amour pour le jeu et l’un d’eux a arrangé le thème principal au rythme du ska.

Le fan de jeux vidéo et musicien Skatune Network a présenté son nouveau projet sur sa chaîne YouTube, qui est un arrangement du thème principal d’Animal Crossing: Nouveaux horizons au rythme du ska. Quelques jours après son lancement, le jeu a connu un grand succès et les réseaux ont été inondés de toutes sortes de contenus connexes qui mettent en évidence la nouvelle vie virtuelle que des millions de joueurs vivent sur leurs îles.

Comme tout musicien, Skatune Network ne fait pas une transition simple d’un genre à un autre, mais essaie de prendre les dispositions appropriées et d’inclure les détails occasionnels pour chaque nouvelle version. Grâce à la variété des instruments utilisés pour fabriquer le ska, ce fan a pu donner une touche spéciale au thème d’Animal Crossing: New Horizons.

Animal Crossing: New Horizons est maintenant disponible sur Switch et sur ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes, ainsi que notre examen écrit.

