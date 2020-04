Profitez-en! Maintenant, vous pouvez obtenir gratuitement un jeu de stratégie acclamé pour PC

Éditeur: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord

Avec rien à jouer? Ne vous inquiétez pas, nous avons la solution pour vous. Ce qui se passe, c’est qu’ils donnent des copies d’un jeu de stratégie acclamé pour PC. Nous parlons de Total War: SHOGUN 2, un titre que SEGA et The Creative Assembly donnent.

Comme nous vous l’avons dit il y a quelques jours, profiter de cette promotion est très simple. Pour en profiter, il vous suffit d’entrer ce lien et de l’ajouter à votre panier. Une fois que vous l’avez fait et terminé le processus d’achat, Total War: SHOGUN 2 sera à vous et vous pouvez le télécharger quand vous le souhaitez.

Veuillez noter que cette promotion ne sera disponible que pour une durée limitée. Vous avez donc jusqu’au 1er mai 2020 pour l’ajouter à votre collection et la faire vôtre.

Pourquoi donnent-ils Total War SHOGUN 2?

Nous vous rappelons que SEGA et The Creative Assembly ont pris la décision de donner Total War: SHOGUN 2 pour inviter les joueurs à rester chez eux. Ainsi, les joueurs seront moins tentés de rompre la quarantaine.

“Les dernières semaines ont présenté des défis inimaginables pour beaucoup d’entre nous, mais l’effort collectif exceptionnel déployé par la communauté mondiale pour surmonter ce moment a été une source d’inspiration”, a déclaré SEGA et Creative Assembly. “Dans cet esprit, nous voulons continuer à les motiver à rester chez eux. et sauver des vies en leur offrant un cadeau pour les aider à traverser cette situation difficile. »

Et vous, profiterez-vous de cette promotion? Dites-le nous dans les commentaires.

