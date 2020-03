Profitez-en pour télécharger gratuitement Fun Drawful 2

Affrontez le dessin et les réponses folles dans ce jeu vidéo multijoueur.

Par Elena Fever / Mis à jour le 29 mars 2020, 12: 132 commentaires

Si vous avez besoin d’un plan pour plusieurs personnes qui est juste amusant et ne vous fait pas trop réfléchir, obtenez Drawful 2 maintenant et mettez vos amis en quarantaine dans le magasin Steam, le magasin Microsoft et le magasin Epic Games. Un gameplay qui peut être complété par des tablettes, des téléphones portables ou à distance à la télévision.

Faites passer les fêtes avec des amis au niveau supérieur en permettant aux joueurs de créer leurs propres onglets et de diffuser de nombreuses réponses hilarantes sur leurs tablettes ou téléphones portables. L’équipe qui l’a conçu, Jeux Jackbox, est responsable d’autres jeux réussis à apprécier entre amis tels que Fibbage, Quiplash et You Dont Know Jack.

Dans le style Pinturillo ou Isketch, l’objectif est de dessiner et le reste des joueurs d’écrire ce qu’ils pensent que le dessin est, peu importe à quel point votre idée est folleEnsuite, tout le monde, même un public de milliers de personnes si la session est ouverte, vote sur ce qu’ils pensent être la bonne réponse.

Vos amis et des milliers d’utilisateurs devront deviner ce que vous avez dessiné, mais gagner la réponse la plus hilaranteLiée au premier Drawful, cette deuxième partie comprend de nouvelles fonctionnalités comme pouvoir ajouter ses propres messages Généré par l’utilisateur pour rendre les jeux encore plus étranges, planifier des farces à dépenser avec des amis, ainsi que des outils étendus pour le streaming de jeux. Et si vous pensez que cela ne suffit pas, nous vous laissons également une liste de 12 jeux à télécharger ou essayer gratuitement de nos jours.

