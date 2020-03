Progression de l’installation de Call Of Duty Warzone 0 sur PS4 et Xbox One – HITC

Un guide pour corriger la progression de l’installation de Call Of Duty Warzone 0 décrochage de téléchargement sur PS4 et Xbox One.

Call Of Duty Warzone est maintenant disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC, et il y aurait 15 millions de joueurs qui l’apprécient. Bien que sa sortie n’ait pas pu arriver à un meilleur moment grâce à la pandémie actuelle et à l’encouragement de l’auto-isolation, certains joueurs de console ont du mal à jouer grâce à un blocage de téléchargement qui entraîne le blocage de la progression de l’installation à 0%.

Nous savions bien avant son lancement que Call Of Duty Warzone arrivait grâce au chargement de l’écran et des fuites de carte. C’est un mode Battle Royale qui permet à 150 joueurs de s’affronter dans le style Hunger Games, mais les matchs incluront finalement 200 joueurs.

Bien que la perspective de combattre 199 autres joueurs soit passionnante, pour ceux qui ne peuvent pas dépasser la progression de l’installation bloquée à 0% ci-dessous, vous trouverez un guide pour résoudre le problème sur PS4 et Xbox One.

Progression de l’installation de Call Of Duty Warzone 0 correctif pour les utilisateurs de PS4

Pour corriger la progression de l’installation de Call Of Duty Warzone bloquée à 0% d’erreur sur PS4, vous devez simplement quitter le jeu.

Une fois que vous avez quitté le jeu autonome, vous devez simplement passer aux notifications dans le menu d’accueil et vous assurer que le reste du téléchargement se poursuit normalement.

Le problème vient du fait que les joueurs peuvent ouvrir Call Of Duty Warzone une fois que 20 Go ont été téléchargés. Cependant, si vous ouvrez le jeu autonome sans que le téléchargement soit terminé, la progression de l’installation sera bloquée à 0%.

Donc, pour être franc, vous devez simplement attendre que le téléchargement soit terminé afin de contourner ce problème sur PS4.

Si vous souhaitez que le téléchargement soit terminé le plus tôt possible, vous pouvez vous dépêcher en mettant votre PS4 en mode repos.

Progression de l’installation de Call Of Duty Warzone 0 correctif pour les utilisateurs de Xbox One

Pour corriger la progression de l’installation de Call Of Duty Warzone bloquée à 0% d’erreur sur Xbox One, vous devez simplement redémarrer votre console.

Une fois que vous avez redémarré votre console, le téléchargement de Call Of Duty Warzone devrait se poursuivre normalement et vous souhaiterez attendre la fin du téléchargement avant de lancer l’expérience Battle Royale autonome.

Si cela ne fonctionne pas, Activision a également pris note de la disponibilité de 98 Go pour télécharger le produit autonome. De plus, vous devez également vous assurer qu’aucune mise à jour n’est disponible pour que votre console soit à jour.

Et c’est tout ce que vous devez savoir sur la façon de résoudre l’énigme d’installation sur PS4 et Xbox One.

