Project Cars 2 et Fable Anniversary arrivent sur Xbox Games With Gold en avril

31/03/2020 9 h 11

Avril commence demain, et bien que la situation mondiale ne soit pas la meilleure actuellement, nous pouvons toujours compter sur Xbox pour offrir quelques jeux pour tous les utilisateurs de Games With Gold, digne d’être apprécié pendant cette quarantaine.

Pour commencer, les utilisateurs de Xbox One pourront profiter Project Cars 2 du 1er au 30 avril. Le deuxième titre pour ceux qui aiment cette console est Knights of Pen and Paper Bundle, qui peut être le vôtre entre le 16 avril et le 15 mai.

Quant à la Xbox 360, Vous aurez la possibilité d’ajouter Fable Anniversary à votre collection entre le 1er et le 15 avril. Enfin, Toybox Turbos sera disponible du 16 au 30 du même mois. N’oubliez pas que ces deux titres peuvent également être appréciés sur Xbox One grâce à la compatibilité descendante.

Sur des sujets similaires, nous vous rappelons que NieR: Automata arrivera en avril sur Xbox Game Pass. De même, les jeux qui arriveront sur PlayStation Plus en avril ont été divulgués.

Via: Xbox

