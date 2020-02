Project Diva MegaMix aura un pass de saison

Semaine de lancement d’Hatsune Miku: Project Diva MegaMix au Japon. La diva est dans sa villa du digimundo se reposant de sa tournée européenne avant d’aller aux Amériques pour chanter. SEGA décide de diffuser deux heures et demie pour célébrer la sortie du nouveau jeu vidéo lorsque soudain le ciel s’assombrit, les oiseaux se taisent et les mots “passe saison” se font entendre. C’est vrai, nous aurons également un laissez-passer de saison dans ce jeu musical et la vérité est que dans ce cas, cela a beaucoup de sens.

Hatsune Miku: le pass de saison Project Diva MegaMix comprendra six packs de chansons différents

Et c’est que la saga Project Diva a toujours eu l’habitude d’élargir son répertoire toujours large, et cette fois encore plus large, de chansons et de costumes à travers du contenu téléchargeable. Il ne faut rien de plus que de passer par le Playstation Store pour voir qu’il y a plusieurs pages de compléments et de chansons pour les différents jeux de la saga qui sont partis dans les consoles de Sony. En fait, ce ne sera pas le premier jeu de la série qui utilise la stratégie de lancement d’un abonnement de saison où les différents packs de chansons et modules (costumes) qui seront lancés par les DLC sont collectés. Le pass comprendra les six packages de contenu qui ont été annoncés en ce moment au prix de 4500 yens (environ 37 euros) et arrivera au Japon avant mai, le premier étant disponible le jour du lancement du jeu avec le contenu suivant:

“Musunde Hiraite Rasetsu to Mukuro” (musique et paroles de Hachi) “Electro Saturator” (musique et paroles de tilt-six) “Roshin Yuukai” (musique de iroha (sasaki) et paroles de kuma (alfred)) “Double Lariat” (musique et paroles par Ago Aniki) «Hai wa Hai ni» (musique par Tennen et paroles par Niboshi) «Kowase Kowase» (musique et paroles par ELVN) Module Hatsune Miku: «Rasetsu to Mukuro (Demons and The Dead)» Module Kagamine Rin: “Reactor” Module Kaito: “Requiem” Module Meiko: “Blazing”

À ce stade, il convient de rappeler qu’il y a au moins deux chansons de contenu supplémentaire qui arriveront en dehors de cette passe de saison qui sont “The Secret Garden” et “Yumeyume”, qui seront gratuites pour ceux qui achètent le jeu le premier jours, si vous savez très bien ce qui va leur arriver après cette période.

En plus de la passe de saison, un DLC sera également mis en vente avec la sortie du jeu qui, pour 1000 yens (environ 8,5 €), débloquera automatiquement tous les modules et le contenu du jeu de base, ce qui est également courant dans la franchise et si me demandez-vous, tout le sentiment de progression du jeu est chargé.

Maintenant que Hatsune Miku: Project Diva MegaMix a quitté le Japon, espérons que SEGA ne tardera pas à dire à quelle heure en 2020 le “créateur de Minecraft” et “l’auteur de Harry Potter” arriveront au Western Nintendo Switch.

