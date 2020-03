«Project Maverick», le nouveau jeu «Star Wars» fuit

Avec le succès de Star Wars Jedi: Fallen Order, tant dans les ventes que dans la presse spécialisée, Electronic Arts a finalement trouvé la formule du succès avec la saga intergalactique. Bien sûr, la société américaine a plusieurs de ses études internes travaillant dans nouveaux projets Star Wars, et aujourd’hui l’un d’eux a fui: Projet Maverick.

Kotaku a rapporté que EA Motive travaille sur un “petit” projet Star Wars

La filtration vient, en fait, du Base de données du PlayStation Network européen. Le bot Twitter @PSNrelease, qui vise à analyser le service de Sony pour des nouvelles, a trouvé Star Wars: Project Maverick il y a quelques heures à peine. Cependant, pour le moment il n’y a aucune description de ce titre; tout ce que nous avons, c’est l’image avec son logo que vous pouvez voir en haut.

Ces types de résultats sont-ils fiables? Nous vous rappelons qu’en novembre dernier, Resident Evil 3 Remake a fui de la même manière. En outre, il y a quelques semaines, le portail Kotaku, qui dispose de sources fiables dans l’industrie du jeu vidéo, a révélé que EA Motive développe un nouveau titre Star Wars. Cependant, ils mentionnent qu’il s’agit d’un “petit” projet par rapport à Jedi: Fallen Order ou à la saga Battlefront.

Jason Schreier, le journaliste responsable du rapport susmentionné, a reconnu sur Twitter avoir entendu parler de Project Maverick, déclarant également qu’il s’agissait de l’un des jeux mentionnés dans ses informations:

oui

– Jason Schreier (@jasonschreier) 4 mars 2020

Pour être honnête, il était trop évident qu’Electronic Arts et Star Wars ne manqueraient pas leur rendez-vous avec 2020, sauf lorsqu’il s’agit de l’année de lancement des consoles de prochaine génération, la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Kotaku a également mentionné que l’éditeur américain a dû annuler un autre projet de franchise par Criterion Games et EA Vancouver. Apparemment, il était si ambitieux qu’il était impossible de respecter les délais dont l’entreprise avait besoin.

Pour l’instant, on ne sait pas quand Electronic Arts rendra officiel Star Wars: Project Maverick. Bien sûr, nous entrons dans la période de l’année où les entreprises commencent à montrer certaines de leurs lettres, donc l’annonce pourrait se produire dans quelques semaines.

