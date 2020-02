Project xCloud: A Plague Tale, Cities: Skylines et d’autres jeux rejoignent le service

La division des jeux de Microsoft est sérieuse à propos de Project xCloud, son service de jeux depuis le cloud, et il est clair que depuis le début, ils cherchent à offrir une expérience de qualité qui ne dépend pas d’une plate-forme spécifique. Peut-être, l’exemple le plus notoire que le projet continue d’avancer est l’arrivée du support pour de nouveaux titres et récemment plus de livraisons ont été révélées qui peuvent déjà être appréciées dans le service.

Bien que Project xCloud soit encore en phase de test, cela n’a pas empêché plus de jeux de rejoindre la liste et cette fois il y a des livraisons intéressantes pour ceux qui font partie de cette étape du service. Le premier est A Plague Tale: Innocence, l’une des plus agréables surprises de 2019 développée par l’équipe française Asobo Studio, qui est d’ailleurs en charge du nouvel opus de Microsoft Flight Simulator.

D’un autre côté, le deuxième titre à rejoindre Project xCloud est Age of Wonders: Planetfall, un jeu de stratégie créé par Triumph Studios qui emmène la proposition dans l’espace avec des thèmes de science-fiction. De plus, étant donné que l’expérience portable Project xCloud se prête à ce type de jeux, un autre des titres pour accéder au service est Cities: Skylines, développé par Colossal Order.

Enfin, le nouveau groupe de jeux qui ont rejoint Project xCloud sont Journey to the Savage Planet et MudRunner.

