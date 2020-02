Project xCloud démarre sa version bêta sur iOS, mais avec certaines restrictions

C’était en octobre de l’année précédente lorsque la version bêta publique de Projet xCloud, le service de jeu vidéo en streaming de Microsoft, a atterri sur Android. Cependant, les utilisateurs iOS attendaient toujours de profiter de la phase de test, et cela sera enfin possible à partir d’aujourd’hui. Le Redmond a annoncé que Le système d’exploitation d’Apple peut désormais accéder à la plate-forme, mais avec certaines restrictions.

En premier lieu, il est nécessaire que les parties intéressées s’inscrivent au Programme TestFlight de l’App Store, qui vous permet de tester les phases préliminaires de diverses applications. Il est important de mentionner, en outre, que la phase de test Disponible uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada pour un maximum de 10 000 utilisateurs. Il n’a pas été mentionné à quel moment il s’étendra à d’autres territoires.

Selon Microsoft, ils ont dû apporter certains ajustements à leur proposition afin de se conformer aux réglementations strictes d’Apple, bien qu’ils ne mentionnent pas exactement les limitations rencontrées. Par exemple, les joueurs n’auront l’occasion de profiter que Titre unique: Halo: The Master Chief Collection. De plus, la diffusion en continu de jeux Xbox One sur iOS ne fera pas partie de la version bêta.

Il ne sera possible de jouer à Halo: The Master Chief Collection

Projet xCloud Ce n’est pas la première proposition de jeux en streaming qui fait face aux règles d’Apple. OnLive, une plate-forme qui a ensuite été acquise par Sony pour devenir PlayStation Now, n’a jamais obtenu l’approbation pour accéder à l’App Store. De son côté, l’application Steam Link a mis près d’un an pour répondre aux exigences de l’App Store.

Le plan de Microsoft est lancer la version finale de Project xCloud cette année, probablement au cours du dernier trimestre pour coïncider avec l’arrivée de la Xbox Series X. L’une de ses principales attractions sera son intégration avec Xbox Game Pass, de sorte que le catalogue complet de l’abonnement – plus de 100 jeux – sera disponible en streaming .

