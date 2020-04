Project xCloud va bientôt commencer ses tests en Espagne et vous pouvez déjà vous inscrire pour l’essayer

Le service passe à la phase suivante sur le territoire européen. Cela commence avec un nombre limité d’utilisateurs.

Prêt à essayer le prochain grand projetMicrosoftdans l’industrie du jeu vidéo? Le projet xCloud entamera une nouvelle phase de test en Europe et l’Espagne fait partie des onze pays sélectionnés. La liste est complétée par l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède. Depuis la signature après Xbox, une page a été activée où les joueurs intéressés peuvent s’inscrire et attendre d’être sélectionnés pour être l’un des premiers joueurs à profiter de lajeu en streaming.

De nombreux joueurs se demanderont si c’est le meilleur moment pour soumettre le réseau à un défi aussi ambitieux que celui de Microsoft, mais à Redmond ils sont conscients de la situation et travailleront avec la pandémie actuelle de coronavirus à l’esprit: “Microsoft continue d’évaluer la situation actuelle. autour duCOVID-19et lancer Project xCloud (Preview) en Europe occidentale lorsqu’ils sont sûrs qu’il est raisonnable de le faire. Pour aider à préserver l’accès à Internet, l’aperçu commencera sur chaque marché avec unnombre limité de personneset plus de participants seront ajoutés au fil du temps “, expliquent-ils dans leur récent communiqué de presse.

PDG et directeur de produit de Project xCloud,Catherine Gluckstein, a expliqué dans un récent article sur le site officiel de Xbox que “la présentation de l’aperçu du projet xCloud aux joueurs d’Europe occidentale est une priorité pour nous” et a souligné les termes du mandat de la division Xbox,Phil Spencer, sur le nouveau service: “Spencer a souvent parlé de ce qu’il considère comme le pouvoir unique des jeuxunir les gens, divertir, inspirer et connecter. Nous pensons tous que dans nos circonstances actuelles, c’est encore plus vrai, et nous espéronsliberté de découvrir et de jouer avec Project xCloudapporter encore plus de joie et de connexion. “

Microsoft lui-même a annoncé dans le passé X019 son intention d’étendre la portée du projet xCloudtout au long de 2020dans de nouveaux territoires. Bien qu’il semble que le coronavirus puisse changer les plans de la firme nord-américaine, la société continuera à travailler pour lancer son impressionnante technologie en Europe dès que la situation le permettra. Dans 3DJuegos, nous avons mis la technologie à l’épreuve dans le passé E3. Nous vous dirons alors ce que nous avons trouvé Project xCloud.

En savoir plus sur: XCloud, Microsoft et Xbox.

.