Projet G.G. de PlatinumGames sera créé dans son nouveau studio

L’engagement que PlatinumGames met dans le développement de ses jeux et la qualité éprouvée de la plupart d’entre eux ont trouvé leur juste récompense avec le début d’une nouvelle étape, où la société peut publier ses propres livraisons et libérer sa créativité. Dans les plans qu’il y a pour les années à venir, il y a 4 titres et hier, des détails ont été révélés sur l’un d’entre eux qui sera réalisé par Hideki Kamiya et qui, en plus, sera le jeu qui ouvre le nouveau studio.

Les révélations faites par PlatinumGames au magazine Famitsu (via Gamesindustry.biz) ne se sont pas limitées au Project GG, le nouveau jeu de super-héros qui suivra la ligne de Viewtiful Joe et The Wonderful 101, car la société en a profité pour annoncer que dans le cadre Cette nouvelle étape ouvrira un nouveau studio qui sera basé à Tokyo et c’est là que Hideki Kamiya développera ce nouvel épisode.

Selon les informations fournies par Atsushi Inaba, responsable de PlatinumGames, l’équipe en charge du projet G.G. Il est en formation et les détails sont à peine ajustés pour les plans qui impliquent le projet. En ce sens, le directeur a déclaré que la nouvelle étude aura une capacité de 100 travailleurs et que l’équipe se compose actuellement de 15 personnes.

La fermeture impressionnante d’une trilogie

Les premiers détails du projet G.G. Ils ont confirmé que c’est la clôture d’une trilogie de super-héros qui a commencé avec Viewtiful Joe et s’est poursuivie avec The Wonderful 101, deux jeux développés par Hideki Kamiya qui ont opté pour un style cel-shading et des personnages au design Super Déformé. Dans ce cas, le projet G.G. Il sera inspiré du héros japonais Ultraman.

Suivez ici, dans LEVEL UP.

Source

.