Projet G.G. pourrait atteindre le marché jusqu’en 2021

Il y a quelques jours, PlatinumGames a dévoilé Project G.G., qui sera le premier jeu de la société où ils auront le contrôle total de la publication, grâce au soutien financier de Tencent. Parce que ce titre a été récemment annoncé, il semble que nous devrons attendre assez longtemps pour que ce projet nous parvienne.

Dans une récente interview avec IGN Japan, Atsushi Inaba, producteur du jeu, a parlé du genre de Project G.G., des plateformes sur lesquelles il pourrait être disponible et de la fenêtre de lancement qu’il espère rencontrer. Bien qu’aucune date précise n’ait été fournie, Inaba a mentionné que le développement ne sera pas prêt dans un an, mais il espère qu’il nous parviendra au plus tard dans trois ans. De cette façon, nous pourrions nous attendre au projet G.G., éventuellement, entre la mi-2021 et 2022.

«Si nous en disions trop sur le moment du lancement, cela toucherait en partie le cœur du jeu, vous pouvez donc prendre cela comme un indice du projet GG. Si possible, je ne veux pas que les joueurs attendent trop longtemps, mais nous avons un long «casier judiciaire». »

De même, Inaba a mentionné que aimerait voir le projet G.G. sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC ou sur l’une des plateformes disponibles Une fois le jeu terminé. Enfin, même si ce projet entrera dans le genre des jeux géants, très populaire au Japon, Platinum ne veut pas limiter l’histoire de ce titre à un seul lieu.

Actuellement, nous savons seulement que le projet G.G. il est basé sur le sous-genre tokusatsu du «héros géant», qui terminer une «trilogie» informelle de jeux dirigés par Kamiya inspiré de toku, y compris Viewtiful Joe et The Wonderful 101.

Sur des sujets connexes, vous pouvez consulter ici le premier aperçu du projet G.G. De même, nous vous montrons ici le premier gameplay de The Wonderful 101: Remastered.

Via: Siliconera

.