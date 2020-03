Projet: Maverick, le prochain projet Star Wars, a été divulgué!

La propriété Star Wars est actuellement en transition, non seulement dans les films, mais aussi dans les jeux vidéo. Après le succès surprenant de Fallen Order, il semble qu’EA soit prête à prendre plus de risques et à emmener la franchise vers de nouveaux territoires, et Grâce à une fuite, nous avons déjà un premier regard sur l’avenir de cette franchise dans ce support interactif.

Un nouveau jeu Star Wars, simplement connu sous le nom de Project Maverick aujourd’hui, s’est infiltré dans le PSN d’Europe. Pour le moment il n’y a plus d’informations sur ce nouveau titre. Cependant, l’image qui accompagne cette révélation Cela semble impliquer qu’il mettra l’accent sur l’Empire, il pourrait donc être réalisé aux côtés de Star Wars Jedi: Fallen Order ou à un moment donné dans la trilogie du film original.

Pour le moment, il n’y a plus d’informations et comme il ne s’agit pas d’une divulgation officielle, EA n’a pas fait de commentaires à ce sujet. Avec l’E3 2020 à l’horizon, nous avons probablement une idée claire de ce qu’est le Projet Maverick jusqu’à cet événement.

Sur des thèmes similaires, vous pouvez désormais jouer avec Baby Yoda dans Star Wars Battlefront II. De même, il semble que le remake de Knight of the Old Republic ne soit pas développé par EA.

