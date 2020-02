Projet Nova officiellement annulé, CCP n’annoncera plus publiquement les projets internes

Par Stephany Nunneley,

Mardi 18 février 2020 15:23 GMT

Le PCC a officiellement annulé le spin-off tactique FPS Eve Online Project Nova.

La société mère de CCP, Pearl Abyss, a annoncé l’annulation de Projet Nova dans son dernier communiqué financier, selon Massively.

Selon l’entreprise, l’expérience de jeu présentée à EVE Vegas 2018 n’aurait pas «atteint nos objectifs ambitieux pour ce concept». Au lieu de cela, il prévoit de continuer à «développer notre concept de jeu de tir multijoueur de science-fiction», mais s’éloignera de ce qui était auparavant connu sous le nom de Project Nova. L’équipe de développement du jeu en Islande a également été déplacée vers d’autres projets.

Voici la déclaration complète publiée sur reddit:

Nous continuons à développer notre concept de jeu de tir multijoueur de science-fiction, en le faisant activement évoluer au-delà de la portée d’origine de ce qui était auparavant le nom de code de Project Nova. Les efforts de développement de ce concept sont désormais au centre des préoccupations du studio londonien du CCP. Les membres de l’équipe de Project Nova basés en Islande ont été transférés vers d’autres projets dans notre studio de Reykjavík.

Cette décision a été prise parce que l’expérience de jeu de Project Nova telle que présentée à EVE Vegas ’18 n’aurait pas atteint nos objectifs ambitieux pour ce concept. De plus, il est très fréquent que les jeux en développement actif évoluent dans le temps, souvent de manière substantielle. Nous restons déterminés à offrir une expérience de jeu solide et orientée vers l’action avec des visuels stellaires, mais en raison de changements importants dans la portée et la direction de notre concept de jeu de tir multijoueur de science-fiction, il était également logique de mettre à jour la façon dont nous nous référons à cela. projet en interne. Donc, nous n’utilisons plus le nom de code Project Nova pour ce concept de jeu.

De plus, nous nous éloignons d’annoncer publiquement les noms de code de nos projets internes et attendrons que nous soyons prêts pour une révélation complète. Nous voulons vous montrer plutôt que de vous dire comment nous avons évolué ce concept et nous avons hâte de le faire lorsque le moment sera venu de présenter ce concept comme un jeu à part entière.

Joint-venture entre les fabricants d’EVE CCP et le studio britannique Sumo Digital, le jeu s’est déroulé dans l’univers EVE Online en tant que successeur spirituel de Dust 514. En octobre 2018, CCP a déclaré qu’il avait interrompu la production du projet afin de “Retour à la planche à dessin.”

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.