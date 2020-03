Promouvoir PS5 et Xbox Series X avec “la même chose, mais plus rapide” ne vend pas la console

Le SSD peut être très intéressant, mais la nouvelle génération doit me donner autre chose.

Par Mario Gmez / 28 mars 2020, 18: 0010 commentaires

J’aime queSony et MicrosoftIls construisent la maison sur le toit. Ni courtes ni paresseuses, les deux sociétés ont présenté les spécifications techniques de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X avec ce que je comprends, c’est six mois à l’avance, et dans un cas, nous n’avons même pas vu le châssis de la console, ni sa commande. J’aime ça, car je pense que c’est l’étape la plus honnête et la plus directe qu’ils peuvent faire. Tout ce qui vient ensuite est, dans une plus ou moins grande mesure, de la fumée. Certains jeux se soumettront au «downgrade» toujours détesté, seront retardés ou rencontreront tel ou tel problème. Mais les spécifications sont ce qu’elles sont, et dans ce cas, les protagonistes sont lesSSD.

Je ne suis pas sûr que la présentation des nouvelles consoles de cette manière ait été un succèsJ’ai déjà un SSD sur mon PC. En fait, j’en ai deux: un 1 To que j’utilise pour les jeux et un autre de 240 Go, NVMe M2, pour le système d’exploitation. Mais ceux sur les nouvelles consoles sont plus spéciaux. Nous ne souhaitons pas entrer dans les détails car nous avons déjà longuement discuté du sujet dans 3DGames, mais l’idée est que ces composants non seulement chargeront les informations plus rapidement, mais permettront également aux créateurs d’améliorer considérablement lacréation de mondes, la transmission des ombres et des textures, une fluidité plus douce, etc. Les joueurs moins expérimentés dans ce domaine fantasment sur des mondes plus grands et plus détaillés, afin que nous puissions également nous déplacer plus librement. Les mondes plus fermés bénéficieront du fait que des ressources rapides peuvent être chargées rapidement et intelligemment pour améliorer leurs graphiques. Toutes les études ne sont pas d’accord, je le pense.

Mais ce qui a été montré, tangible, en vidéo, est différent. Nous avons tous vu la Xbox Series X passer d’un jeu à l’autre, en contournant le menu principal, en un clin d’œil. Nous savons que la même console ouvrira également à grande vitesse des jeux de la génération actuelle et mourante, comme State of Decay 2. Et bien, il a été répété par actif et passif quetemps de chargementils appartiendront au passé. D’accord, je suis intéressé, mais tout se résume à «la même chose, mais plus vite», et je ne suis pas sûr que la présentation des nouvelles consoles de cette façon ait été la bonne décision.

Microsoft a fait un peu mieux que Sony à cet égard, je pense; montrant des démos avec les nouvelles possibilités de votre matériel. Ils ont également présenté des remorques inactives de ceux qui vous vendent la coque d’une console comme s’il s’agissait d’une voiture, et ont établi cette connexion visuelle avec des joueurs qui ne comprennent pas les chiffres ou les acronymes. Sony, pas même ça. J’imagine qu’ils réservent ce genre d’informations pour un événement parallèle à l’E3 2020 maintenant annulé, mais celui des “joueurs, nous allons parler de PS5” et que c’est, en effet, un discours typique du GDC, sa destination d’origine me fait aussi froncer les sourcils. PDG. Donnez-nous quelque chose que nous pouvons tous comprendre, s’il vous plaît.

Je pense que les joueurs ordinaires vont être assez confondus avec la nouvelle génération de consolesLa semaine dernière, AMD a partagé une démo pourmontrer les capacitésdu DXR (DirectX Raytracing). Cela me paraissait moche, tout était chromatique, comme s’il s’agissait d’un CGI des années 90 ou du début des années 2000. Mais bon, j’étais très clair sur les performances de la dernière version de la bibliothèque. Je ne suis personne pour dire à Sony ou à Microsoft comment ils devraient vendre leurs produits, mais ne serait-ce pas une bonne idée de publier une démo similaire pour enseigner aux joueurs les avantages du SSD dans les jeux à venir? J’aurais aimé voir un peunouvelle avanceque 343 Industries peuvent faire avec le moteur Slipspace au-delà du Halo Infinite intergénérationnel, ou peut-être un équivalent Sony avec le moteur Decima fonctionnant sur PS5.

Je sais que la PS5 et la Xbox Series X attendent un avenir plein d’espoir, et je sais que les deux ont beaucoup à dire avant le lancement. Nous en apprendrons certainement davantage cet été; nous aurons plus de chosestangible. Mais jusque-là, je pense que les joueurs ordinaires vont être assez confondus avec la nouvelle génération de consoles. Pour les foreros, cela se traduit par des discussions absurdes sur la machine qui a le plus de téraflops. Pour ceux qui ne participent pas activement à ces discussions, c’est peut-être “Je ne sais pas si je suis intéressé par cette console ou non”. J’espère seulement que le moment venu, ils nous surprendront avec une de ces bandes-annonces qui vous feront halluciner avec les graphismes; car il n’y a pas de message plus fort à transmettre au grand public.

