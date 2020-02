PS Plus Predictions de jeux gratuits de mars 2020 – une autre collection AAA? – HITC

Un aperçu de certaines des prévisions de jeux gratuits PS Plus de mars 2020 où certains fans attendent une autre collection AAA.

Téléchargez les jeux PS Plus de février 2020 maintenant si vous ne savez pas que mars approche à grands pas. Cela signifie qu’il y aura une multitude de nouveaux jeux PlayStation 4 à télécharger et à conserver gratuitement à condition de maintenir votre abonnement PlayStation Plus, et cet article examine certaines des prévisions qui ont été faites en ligne.

PS Plus a été fantastique pour 2020 dans la mesure où janvier a vu l’arrivée de Goat Simulator et de la collection Uncharted Nathan Drake, tandis que février a vu les Sims 4 et la collection Bioshock. Avec des collections présentes jusqu’à présent au cours des deux mois de l’année, cela signifie-t-il que Sony fournira un autre pack pour mars?

Bien que nous ne puissions pas dire définitivement oui ou non, ce que nous pouvons faire, c’est nous amuser à discuter des prévisions PS Plus de mars 2020 faites en ligne.

Quand les jeux gratuits PS Plus mars 2020 seront-ils annoncés?

Les jeux gratuits PS Plus mars 2020 devraient être annoncés le 26 février à 16h30 GMT.

Comme nous l’avons mentionné à maintes reprises par nous-mêmes et par d’autres, Sony annonce généralement les jeux gratuits PS Plus pour chaque mois à venir le dernier mercredi du mois en cours.

Vous pourrez retrouver les jeux gratuits PS Plus pour mars 2020 sur le blog officiel PlayStation dès qu’ils seront dévoilés.

Contrairement à quand God Of War aurait été divulgué pour décembre et Crash Bandicoot pour février (ce qui ne s’est pas produit), il n’y a eu aucune suggestion quant à la nature des jeux gratuits pour le mois prochain.

Cependant, cela n’a pas empêché la communauté PlayStation 4 de faire une multitude de prédictions alléchantes.

Prévisions de jeux gratuits PS Plus mars 2020

Certaines des prédictions pour les jeux gratuits PS Plus de mars 2020 incluent DOOM (2016) et Batman Return To Arkham.

En ce qui concerne ces prédictions spécifiques aux jeux gratuits PS Plus de mars 2020, Batman Return To Arkham est logique car nous avons jusqu’à présent reçu des collections pour les deux mois de 2020.

Sans parler du tout nouveau jeu Batman de Warner Bros.Montréal sera dévoilé à tout moment maintenant.

Quant à DOOM (2016), son inclusion aurait également un sens puisque DOOM Eternal sortira en mars.

Cependant, bien que ces deux titres aient des raisons valables d’être inclus, les jeux gratuits PS Plus de Sony n’ont pas toujours de sens et ne suivent pas toujours un modèle.

Cela signifie que les prédictions continues de Rise Of The Tomb Raider, Wolf Among Us et d’autres sont tout aussi plausibles malgré l’absence de raisonnement logique.

Si cela ne tenait qu’à nous, nous irions avec Return To Arkham pour continuer l’inclusion des collections. Arkham Knight a déjà été un titre PS Plus auparavant, alors pourquoi ne pas nous donner également Arkham Asylum and City avant que Batman avec la cour des hiboux ne soit révélé?

Quant à l’autre titre, ce serait bien s’il s’agissait d’une exclusivité PS4. Avec la PS5 à venir pendant les Fêtes, ce serait une bonne idée pour Sony d’offrir une exclusivité PS4 pour chaque mois dans la préparation de la sortie de la PS5.

En ce qui concerne l’exclusivité PS4 que nous voulons spécifiquement, nous le disons tous les mois sauf The Last Guardian. Contrairement à The Last Of Us et God Of War, il n’a pas été joué par tout le monde, donc cela donnerait à la plupart des fidèles Sony quelque chose de nouveau à vivre, à apprécier et à apprécier.

Certaines personnes n’aiment pas les prédictions car elles ne se réalisent que rarement, mais en fin de compte, elles sont juste un peu amusantes pour la communauté. Ne les prenez pas trop au sérieux ou comme un évangile, et consultez le sous-programme PS Plus pour voir une multitude d’autres jeux pour lesquels les doigts se croisent.