PS5 et Xbox Series X: les tarifs de Trump ne vont pas de l’avant

Les États-Unis et la Chine ont convenu d’un nouvel accord commercial qui empêchera apparemment la PlayStation 5 et la Xbox Series X de devenir plus chères.

Les deux pays ont signé l’accord de phase un plus tôt ce mois-ci, ce qui signifie que la taxe de 25% proposée par Trump sur les appareils électroniques fabriqués en Chine et expédiés aux États-Unis ne sera pas acceptée. Les tarifs proposés pourraient avoir rendu les nouvelles consoles PS5 et Xbox Series X plus chères.

La Entertainment Software Association, qui représente les intérêts de l’industrie américaine du jeu vidéo auprès des législateurs, s’est dite encouragée par la signature de l’accord.

“Nous sommes encouragés par le fait que l’administration ait suspendu la mise en œuvre des tarifs sur les consoles de jeu vidéo et les contrôleurs”, a déclaré un porte-parole à Polygon. “Ces tarifs auraient des implications importantes pour notre industrie, qui bénéficie d’un excédent commercial pour l’économie américaine. Les tarifs éroderont l’innovation, diminueront les possibilités d’emploi pour les travailleurs américains et augmenteront les prix pour les consommateurs.”

Dans un geste rare, Sony, Microsoft et Nintendo ont publié une déclaration conjointe s’opposant aux tarifs de Trump. Une augmentation de 25% du prix des consoles pour égaler le coût du tarif “mettrait probablement une nouvelle console de jeu vidéo hors de portée pour de nombreuses familles américaines qui, selon nous, devraient être sur le marché pour une console cette saison des fêtes”, ont indiqué les entreprises dans leur lettre. .

Pour sa part, Nintendo se préparait déjà aux tarifs en délocalisant la fabrication hors de Chine pour sa nouvelle console Switch Lite. Nintendo devrait également produire un modèle Switch Pro pour une sortie cette année, mais ce n’est qu’une rumeur pour l’instant.

Sony a dit aux fans de s’attendre à ce que le prix de la PS5 augmente éventuellement en raison des tarifs, tandis que Microsoft a déclaré que le prix de la Xbox Series X dépendrait de ce qui se passerait avec la Chine.

Bien que les consoles et contrôleurs de jeux vidéo ne soient pas soumis à des taxes plus élevées, les tarifs sur les matériaux fabriqués en Chine pour les jeux de table sont toujours en cours. Le directeur exécutif de la Game Manufacturers Association a déclaré à Polygon que “beaucoup” de matières premières nécessaires pour fabriquer des jeux de table sont confrontées à des tarifs plus élevés. L’organisation espère voir ces tarifs annulés.

La PS5 et la Xbox Series X devraient lancer ce jour férié, mais le prix n’a pas encore été confirmé. Continuez à vérifier avec GameSpot pour tout savoir sur les consoles de nouvelle génération.