PS5 et Xbox Series X seront entièrement rétrocompatibles

Yves Guillemot, actuel PDG d’Ubisoft, est l’une des voix les plus importantes et les plus autorisées de toute l’industrie du jeu vidéo. Leurs titres sont généralement caractérisés par une question vitale, ils sont multiplateformes dans leur majorité absolue, de même qu’en plus d’un connaisseur de l’industrie, il en va de même des différentes plateformes sur lesquelles Ubisoft prend ses jeux.

Lors d’une conférence avec ses actionnaires, Yves Guillemot a commenté le présent de l’entreprise et, surtout, les prévisions pour l’avenir, après qu’Ubisoft repense une partie de sa stratégie de lancement pour se donner plus de temps pour préparer ses jeux et leur meilleure qualité En ce sens, il a également donné quelques indices de ce que l’avenir immédiat apportera à la nouvelle génération, sa compatibilité descendante.

“Ces consoles fonctionneront avec presque tout le catalogue des consoles précédentes. Ce sera quelque chose de nouveau dans l’industrie, cela aidera les générations passées à continuer avec les grandes consoles et leur marché pour les prochaines années.”

C’est une bonne nouvelle pour les joueurs, bien que logiquement il y a beaucoup d’inconnues en attente. Tout d’abord, comment cela se fera-t-il dans le cas de la PlayStation, s’il se fera directement via les disques numériques ou les téléchargements actuels ou fonctionnera via PS Now, puisque Microsoft a déjà plus d’expérience dans ce domaine.

De plus, il y a également un manque de qualification “avec presque tout le catalogue”, comme dans le cas de la compatibilité actuelle de Xbox, de nombreux développeurs ou Microsoft lui-même doivent adapter leurs jeux, de sorte que nous pouvons avoir des absences imposantes dans la prochaine compatibilité descendante de la PS5 et de la série X.

