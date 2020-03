PS5: Sony développerait jusqu’à deux jeux Silent Hill exclusivement pour sa console – VIDEO

De nombreux joueurs ont malheureusement appris que le dernier projet de Silent Hill avait été annulé, après l’annonce que Hideo Kojima quittait l’équipe de Konami. Cette accumulation de mauvaises nouvelles a mis fin à la saga Silent HIll, laissant la place à de nombreux joueurs attendant de voir leur retour avant tout indice qui avait un peu de relation.

Mais une nouvelle rumeur a donné de l’espoir aux joueurs. Et il semble qu’il y ait des indices qui indiquent que Kojima, Konami et Sony travailleraient sur deux versements pour ramener la saga terrifiante. Alors que l’un des titres prendrait la forme d’un redémarrage de la saga mythique, l’autre serait totalement indépendant et aurait un format beaucoup plus narratif.

Silent Hill 2 | Defconplay

Ces informations proviennent de Rely on Horror, un portail qui a fait écho au moment de la rumeur selon laquelle Konami chercherait à relancer la saga. Et cela, à cette occasion, fournit des détails intéressants sur les deux jeux. Surtout, mentionnant que plusieurs sources ont confirmé que Sony serait l’un des moteurs de ce grand retour, spéculant sur l’idée qu’elles étaient exclusif à playstation 5.

Le titre qui servirait à relancer la saga comprendrait Keiichiro Toyama (réalisateur et scénariste du premier jeu), Akira Yamaoka et Mahairo Ito (concepteur de monstres), qui travailleraient déjà sur le jeu. Un développement qui pourrait déjà avoir un an de retard. Bien sûr, ce qu’il indique clairement, c’est que Sony chercherait à assouplir l’environnement entre Konami et Kojima afin, de cette manière, être capable de ressusciter Silent Hill. Bien que, pour le moment, c’est un plan pour lequel nous devrons attendre un peu pour en savoir plus.