PS5: Stratégie définie ou planification en cours?

Par: José Celorio (@iamjosecelorio)

Le lancement des consoles de nouvelle génération, prévu pour fin 2020, promet d’être une grande vitrine pour les consommateurs, car non seulement nous aurons des machines puissantes mais le positionnement des nouvelles tendances de l’industrie comme les services d’abonnement et les jeux se profile. intergénérationnel.

Alors que Microsoft a dévoilé la conception et les fonctionnalités de la Xbox Series X, Sony a adopté une position complètement hermétique PlayStation 5. La société japonaise a été absente lors d’événements et seul le logo de sa prochaine console a été montré, ainsi que des données très générales à ce sujet.

À Sony, Ce n’est pas une nouveauté d’être le premier ou le deuxième acteur à entrer dans les différents cycles économiques de leurs plateformes de jeux vidéo, cependant, les résultats ont été différents à chaque génération.

Play Station

– Consoles vendues: 105 millions

– Prix de lancement: 299 USD

– Contexte: Sega Saturn a été la première console à entrer sur le marché 32 bits, cependant, l’incursion de Play Station à un prix inférieur (100 dollars de moins), il lui a permis de gagner une large part de marché, ainsi qu’un sublime catalogue de jeux.

– Stratégie: La campagne de marketing était axée sur une guerre des prix et un positionnement de marque axé sur la génération de nouvelles expériences de jeu.

Playstation 2

– Consoles vendues: 157 millions

– Prix de lancement: 299 USD

– Contexte: Bien qu’en septembre 1999, Sega Dreamcast ait lancé la génération 128 bits, Playstation 2 Il a été lancé fin 2000 et a connu une année entière sans rivaux, car Nintendo et Microsoft ont essayé GameCube et Xbox jusqu’en novembre 2001.

– Stratégie: La campagne de marketing a repris le succès de son prédécesseur et a mis l’accent sur l’adoption d’un lecteur DVD à partir de la console. En raison du grand nombre d’utilisateurs installés, PS2 Il a réussi à avoir de grandes exclusivités temporaires comme Grand Theft Auto III et Grand Theft Auto San Andreas.

Playstation 3

– Consoles vendues: 87 millions

– Prix de lancement: 599 $ USD (modèle 60 Go) et 499 $ (modèle 20 Go)

– Contexte: En 2006, Playstation 3 Il arrive sur le marché un an après la Xbox 360, qui a réussi à capturer à l’avance un grand nombre de joueurs aux États-Unis qui voulaient faire le saut générationnel. À l’époque, il était gênant que les jeux multiplateformes fonctionnent mieux sur le système de Microsoft.

– Stratégie: Il n’y avait pas de planification appropriée, le processeur cellulaire était complexe dans son langage de programmation, le contrôle des vibrations absent appelé Sixaxis n’était pas bien reçu par le marché, et en raison du coût élevé de la console, Sony Vous ne pourriez jamais utiliser une campagne publicitaire axée sur des prix compétitifs pour le consommateur.

Playstation 4

– Consoles vendues: 108 millions (à ce jour)

– Prix de lancement: 399 USD

– Contexte: La console est sortie fin 2013, quelques jours avant la Xbox One, à un prix inférieur (100 $). La stratégie malavisée de Microsoft pour promouvoir son système a permis PS4 être la référence dans les jeux multiplateformes, avoir de grandes exclusivités et avoir le plus large catalogue de jeux vidéo de la génération actuelle.

– Stratégie: La campagne de marketing a tourné autour de prix compétitifs et PS4 C’était une plate-forme pour jouer à des jeux vidéo et non un centre de divertissement. Sony Il était très habile à utiliser les bogues Xbox One associés à l’idée de ne pas jouer à des jeux d’occasion à son avantage.

À ce stade, on ne sait pas quel est le pari de Sony avec PlayStation 5. Un scénario est qu’il pourrait être une stratégie pour découvrir tous les détails de la Xbox Series X et à partir de là, lancer un plan d’action spécifique basé sur une campagne à moindre prix.

En contrepartie, il est également supposé que Sony Vous pourriez apporter des ajustements de dernière minute à votre machine et à votre stratégie marketing après avoir vu la planification bien définie de Microsoft jusqu’à présent avec la Xbox Series X.

Sans aucun doute, les actions que j’initie Play Station Au cours des prochains mois, ils seront essentiels pour positionner la marque PS5. Non seulement les exclusivités joueront un rôle déterminant, mais aussi la compatibilité descendante, les jeux de génération intergénérationnelle et les systèmes d’abonnement.

Jusqu’ou Sony Serez-vous prêt à vous y rendre pour fidéliser vos clients fidèles et attirer de nouveaux segments de marché?

