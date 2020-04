PS5: Un nouveau brevet suggère comment le système de refroidissement pourrait fonctionner – VIDEO

La nouvelle génération de consoles est, sans aucun doute, l’un des thèmes les plus répétés aujourd’hui. Les joueurs ne cessent de penser aux grandes expériences qui viendront des mains des nouvelles consoles Sony et Microsoft. Et bien que pour le moment nous ne connaissions pas certaines parties de ces projets intéressants, les brevets découverts voyons quelques nouvelles.

C’est le cas du nouveau brevet pour PlayStation 5, qui vient tenter de résoudre les doléances constantes des joueurs sur le précédent système de refroidissement et comment il n’a pas empêché la surchauffe de la console. Et, comme Sony nous l’a révélé à l’époque, ils travaillent dur pour trouver la solution parfaite.

PlayStation 5 | Pixabay

Bien que ce brevet soit en développement depuis des années, Il a été publié il y a quelques jours. Tout pour montrer de nouveaux détails sur le système de refroidissement, y compris le dissipateur thermique, les trous et les chemins de conduction thermique. Une recherche de méthodes pour que les joueurs puissent profiter de longues heures de travail sans craindre que leur console ne souffre trop.

Bien sûr, bien qu’il nous présente une description technique, c’est un brevet qui peut apporter avec lui un chemin intéressant pour les joueurs. Cependant, comme il s’agit d’un brevet, il peut s’agir d’un plan qui ne correspond pas tout à fait comme prévu. Bien que ce soit quelque chose qui il faudra voir quand sa présentation sera faite officiel.