PSA: l’adhésion à GameStop Pro comprend désormais un coupon mensuel de 5 $

Les membres GameStop PowerUp Rewards Pro sont sur le point de voir un changement majeur dans leurs avantages. Le détaillant de jeux a annoncé aujourd’hui que tous les membres Pro recevront désormais un coupon mensuel de 5 $ comme avantage clé de leur adhésion. Le coupon de 5 $ remplace un autre avantage populaire où les membres pouvaient obtenir 10% de réduction sur les jeux et accessoires d’occasion. Cette remise de 10% n’est plus disponible.

Le certificat de 5 $ est une promotion en magasin uniquement et peut être utilisé sur “à peu près tout dans le magasin”, a déclaré GameStop à GameSpot. Cela inclut les nouveaux jeux, les jeux d’occasion, les accessoires, le matériel, les objets de collection, la monnaie du jeu, les téléchargements de jeux complets, etc. Malheureusement, le coupon de 5 $ expire chaque mois, vous devrez donc l’utiliser ou le perdre.

Ce n’est pas un secret que ce changement était en cours – GameStop teste les avantages dans certains magasins depuis l’été dernier et, selon le détaillant, il y a eu une augmentation à deux chiffres des inscriptions d’adhésion Pro. “Sur la base des commentaires des clients, notre adhésion au niveau PowerUp Rewards Pro a évolué pour offrir à nos clients les plus fidèles la possibilité de choisir comment ils veulent être récompensés”, a déclaré Frank Hamlin, directeur de la clientèle, dans un communiqué de presse.

GameStop a augmenté le prix de l’adhésion PowerUp Rewards Pro de 15 $ à 20 $ par mois l’an dernier. Cependant, si vous optez pour une copie numérique de Game Informer au lieu du magazine physique, vous pouvez baisser votre prix à 15 $. L’augmentation des prix s’élève à 60 $ de plus par an pour les membres, et le programme de coupons mensuels s’élève également à 60 $ par an. Cependant, pour certains joueurs qui achètent souvent des jeux et des accessoires d’occasion sur GameStop, la remise de 10% peut avoir été beaucoup plus valable à long terme.

Voici un aperçu de tout ce que l’adhésion PowerUp Rewards Pro comprend maintenant:

Coupon mensuel de 5 $ (60 $ par an, doit être échangé mensuellement) Coupon de 5 $ instantané comme cadeau de bienvenue pour l’inscriptionSélectionnez deux niveaux d’adhésion Pro: 20 $ avec Game Informer physique, 15 $ pour la version numériqueOffres exclusives et économies pendant les ventes Pro Day20 points pour chaque dollar dépensé (les membres gratuits obtiennent 10 points pour chaque dollar) 10% de crédit commercial supplémentaire sur les jeux, les accessoires et la technologieOption de renouvellement automatique pour éviter la déchéance de l’adhésionOption de donner des points à une œuvre de bienfaisance

Avec l’essor du jeu numérique, GameStop a connu des temps difficiles, qui ont vu les cours des actions chuter, les fermetures de magasins et les licenciements d’employés au cours de la dernière année. Afin de renverser la vapeur, GameStop a relancé son site Web (absorbant ThinkGeek dans le processus), s’est penché plus fort dans les objets de collection et a testé de nouveaux magasins pilotes axés sur les jeux compétitifs, les jeux et le matériel rétro, et plus encore. Les nouveaux avantages de l’adhésion PowerUp Rewards Pro sont le premier de nombreux changements que nous verrons certainement plus cette année. Mais avec la Xbox Series X et la PS5 en route, il reste à voir si le détaillant de briques et de mortier coulera ou nagera avec la prochaine génération de matériel.

