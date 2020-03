PSN restreint la vitesse de téléchargement en Europe et aux États-Unis

Il y a quelques jours, Sony a annoncé qu’ils allaient restreindre les vitesses de téléchargement sur Réseau PlayStation pour éviter un crash de la plateforme par tous les utilisateurs connectés à cause du coronavirus. Initialement, cette incitation n’était prévue que pour les territoires européens, mais la société a maintenant confirmé qu’elle sera également appliquée États Unis.

Jim Ryan, Chef de SIEE, commenté ce qui suit dans le Blog PlayStation officiel:

«À partir d’aujourd’hui, nous prendrons des mesures similaires aux États-Unis et nous continuerons de prendre les mesures appropriées pour nous assurer de maintenir la stabilité sur Internet alors que cette situation inattendue continue d’évoluer. Nous sommes reconnaissants pour le rôle que nous jouons en fournissant un sentiment de communauté et de divertissement en ces temps difficiles. Merci encore pour votre soutien, votre patience et pour avoir fait partie de la communauté PlayStation. Restez à la maison et restez en sécurité. »

Il n’est pas encore clair si cette mesure préventive sera appliquée dans notre pays, mais soyez assuré que nous vous informerons si le cas se présente.

Source: Play Station

