PUBG ajoute une nouvelle petite carte avec des bâtiments destructibles dans la mise à jour 6.1

Les champs de bataille de PlayerUnknown (PUBG) ajoutent une nouvelle petite carte qui offrira une touche à l’expérience traditionnelle de PUBG. Il fait partie de la mise à jour 6.1 de PUBG, qui est désormais en ligne sur le serveur de test public.

La carte, Karakin, est une île de 2×2 km qui mélange un terrain ouvert avec des affleurements rocheux et de petits villages. C’est une carte à 64 joueurs et contient également de vastes systèmes de tunnels souterrains.

Karakin introduit également une toute nouvelle menace – la zone noire, ce qui signifie que la carte sera touchée par des catastrophes qui peuvent ou non niveler des bâtiments ou des villes entières. Cela signifie que les joueurs ne pourront pas camper en toute sécurité dans un bâtiment et que la carte changera en temps réel au fur et à mesure que le match progresse. Lorsque vous entendez une sirène et voyez un cercle violet sur la minicarte, il est dans votre intérêt de courir.

Karakin présente également une nouvelle arme à bombe collante, qui peut être utilisée sur les points de rupture des bâtiments de tempête ou créer plus de lignes de vue si vous campez dans un bâtiment. Il y a des zones cachées sur la carte qui ne sont accessibles qu’en faisant exploser des murs ou des sols avec des bombes collantes, qui porteront du butin. Certains murs ont également une pénétration de balles, donc si vous savez qu’un ennemi est de l’autre côté d’une cloison sèche, vous pouvez prendre le coup.

Un nouveau véhicule a également été ajouté à Erangel et Miramar, et est désormais en jeu. Le planeur à moteur permet à deux joueurs – un au volant, un en tant que passager – de prendre de la hauteur s’ils accumulent suffisamment de vitesse, vous permettant de faire pleuvoir la mort par le haut (ou simplement de chercher refuge). 10 apparaîtront au début de le match, mais vous aurez besoin de trouver du carburant pour les faire fonctionner.

Ce sont les points forts, mais d’autres notes de mise à jour pour la mise à jour 6.1 sont disponibles sur le site Web du jeu.

Brendan “PlayerUnknown” Greene travaille actuellement sur un nouveau jeu appelé Prologue. Nous n’en savons pas grand-chose, mais ce n’est pas un tireur.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: PUBG annonce Crossplay | Gamescom 2019

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.