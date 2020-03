PUBG Corp déclare que les problèmes de performances étaient dus aux erreurs DDoS

Le développeur de Battleuns PUBG Corp de Playerunknown s’est excusé pour certains problèmes liés au titre de la bataille royale.

Dans un article sur la page Steam du jeu, la firme dit qu’elle a expérimenté de nouvelles solutions pour empêcher les attaques par déni de service distribué (DDoS), qui se sont multipliées au fil du temps. PUBG Corp dit que novembre 2019 et février 2020 ont été particulièrement mauvais pour ces derniers.

Les nouvelles contre-mesures ont apparemment entraîné de mauvaises performances et une faible connectivité pour les champs de bataille de Playerunknown. Les défenses nouvellement développées ont réduit les attaques DDoS d’environ 85%, affirme PUBG Corp.

“Notre équipe de développement a augmenté nos solutions de défense DDoS, en travaillant avec divers fournisseurs d’infrastructure de serveur et en analysant leur efficacité afin de protéger nos serveurs de jeu et de fournir un service plus stable. En même temps, nous travaillons sur notre propre système de défense spécialement conçu pour protéger les serveurs de jeux de PUBG “, a écrit la société.

«Lors du test de diverses solutions de défense DDoS auprès de fournisseurs d’infrastructures externes, les emplacements des serveurs étaient souvent situés loin des emplacements standard, ce qui a entraîné une augmentation du ping et d’autres problèmes de réseau pour certains joueurs. De plus, de nombreux joueurs ont subi des problèmes de perte de paquets constants en raison de l’expérimentation Solutions de défense DDoS déployées par ces fournisseurs. Nous savons que nous aurions pu être beaucoup plus ouverts dans la communication de ces raisons avec vous, mais nous ne voulions pas contaminer les tests et les résultats en informant les attaquants que nous faisions ces tests. Quoi qu’il en soit, nos sincères excuses aux joueurs qui ont rencontré des problèmes de connectivité pendant cette période. “