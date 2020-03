PUBG fête son 3e anniversaire avec de nouveaux articles et des plans futurs

Le 23 mars, les champs de bataille de PlayerUnknown auront officiellement trois ans, célébrant l’anniversaire de sa version bêta de 2017. Alors que le marché de la bataille royale est devenu beaucoup plus compétitif depuis lors, PUBG est toujours aussi solide avec des plans de mises à jour, de retouches et de nouveaux contenus dans sa quatrième année.

Dans un article de blog, l’équipe PUBG a commémoré tout le travail effectué sur le jeu au cours de la dernière année et nous donne une idée de ce à quoi s’attendre au cours de l’année à venir.

Tout d’abord, le bloc est le Vikendi retravaillé, la carte enneigée qui a été retirée plus tôt cette année pour des rénovations. La nouvelle version de la carte, qui comprend désormais des trains, a été testée en circulation réduite et sera de nouveau publiée prochainement.

Bien que les autres mises à jour prévues n’aient pas été décrites en détail, le blog a promis que 2020 apporterait «des retouches de cartes, de nouvelles cartes, de nouvelles armes et mécaniques, des options de jeu supplémentaires telles que le match à mort de l’équipe d’Arcade, et bien sûr des améliorations de la qualité de vie et des corrections de bugs pour certains de vos problèmes les plus urgents. “

Les joueurs PUBG peuvent échanger gratuitement une boîte d’objets du 3e anniversaire pendant une période limitée, comprenant un skin M416, un sweat à capuche et un parachute conçus dans le cadre du concours de design de skin communautaire.

Les joueurs PC recevront la boîte en premier du 23 mars au 23 avril, où elle pourra être échangée gratuitement sur la boutique en jeu. Les joueurs sur console verront la boîte d’objets ajoutée à leur compte automatiquement lorsqu’ils se connecteront entre le 26 mars et le 25 avril.

