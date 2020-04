PUBG Global Series sera remplacé par des événements en ligne

Par Stephany Nunneley,

Samedi 18 avril 2020 20:31 GMT

PUBG Corp. a annulé sa série mondiale PUBG en raison de problèmes liés à COVID-19.

PUBG Corp. accueillera à la place une série continentale numérique PUBG au lieu de la série mondiale PUBG.

Les événements PCS se tiendront en mai, juin et août avec une cagnotte totale de 2,4 millions de dollars dans quatre régions: Asie, Asie-Pacifique, Europe et Amérique du Nord.

Le premier tournoi, le PUBG Continental Series Charity Showdown, aura lieu en mai. Le prix en argent pour chaque région est de 100 000 $ et un montant supplémentaire de 100 000 $ sera remis à un organisme de bienfaisance de son choix. Cela se traduit par une cagnotte combinée et un fonds de dons de 800 000 $ pour les quatre régions.

En juin et août, des événements PCS à travers l’Asie, l’APAC, l’Europe et NA se tiendront avec un prize pool de 200 000 $ pour chaque région. Il y aura également l’événement «Pick’Em Challenge» où les fans pourront deviner quelle équipe sera couronnée vainqueur. Grâce à cela, les fans d’esports se verront proposer de nouveaux objets, tout en permettant aux équipes les plus performantes de gagner des bénéfices supplémentaires.

PUBG Corp. versera également une indemnité de 20 000 $ à chacune des 21 équipes qui devaient initialement participer à la PUBG Global Series: Berlin. Les équipes dans les régions où les qualifications se déroulent actuellement ou ont été reportées recevront également une compensation. L’événement, prévu pour avril, a été initialement reporté en raison de la propagation potentielle du coronavirus avant d’être annulé.

Tous les détails sur l’annonce peuvent être trouvés ici.

