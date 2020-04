PUBG obtient des robots sur PS4 et Xbox One

Les champs de bataille de PlayerUnknown ont considérablement évolué au cours des dernières années, tout comme ses joueurs. Sur PS4 et Xbox One, leur niveau de compétence collective a augmenté au point que l’équipe de développement implémente des bots afin de permettre aux nouveaux joueurs de devenir plus compétitifs.

Mis en œuvre dans le cadre de la mise à jour 7.1 du jeu, les bots ne sont pas ajoutés à PUBG en tant que solution universelle. Les joueurs expérimentés qui réussissent mieux dans les matchs de la bataille royale auront moins de chances de les voir que ceux qui ont du mal. Les joueurs plus récents ou moins qualifiés sont plus susceptibles de les voir, et cela leur donnera une chance de progresser plus loin dans un match et de pratiquer des stratégies de fin de partie telles que défendre une petite zone ou placer des pièges.

L’équipe de développement a créé des “mailles de navigation” pour couvrir tous les coins des cartes du jeu afin de guider les bots et les empêcher de mourir accidentellement par des risques environnementaux. Ils pourront toujours naviguer dans les zones dangereuses comme les joueurs normaux. Les robots prendront également en compte la chute de balle et la trajectoire lorsqu’ils viseront des cibles pour rapprocher la probabilité de toucher d’un joueur réel. Ils cibleront même des objets spécifiques en tant que butin pendant chaque phase du match, garantissant que les joueurs obtiendront des objets valables après les avoir tués.

PUBG Corp. continue de mettre à jour le jeu tout au long de 2020, notamment en examinant les changements de recul pour les armes sur console. Il travaille également à combler l’écart de publication entre les mises à jour sur PC et la console, avec un retard d’environ deux semaines.

