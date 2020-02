PUBG obtient officiellement Team Deathmatch dans un nouveau patch

Par Sherif Saed,

Mercredi 19 février 2020 10:37 GMT

PUBG a présenté sa propre version du mode Team Deathmatch classique.

Plus tôt dans la journée, la version PC de PUBG reçu le patch 6.2, après une semaine de tests. Le patch d’aujourd’hui ajoute Arcade, une nouvelle section de gameplay qui propose des modes de jeu distincts de l’expérience de base de la bataille royale.

Le premier d’entre eux est Team Deathmatch, disponible en configurations 8v8 sur sept arènes différentes découpées dans des cartes existantes. TDM est disponible uniquement à la première personne et est livré avec un ensemble de règles standard allant de la réapparition à la régénération de la santé.

Cela dit, la version de PUBG présente son propre mécanisme: la jauge Boost. Cette barre se remplit en marquant les tués et les assistants, et s’épuise en subissant des dégâts. Remplir la jauge de boost est nécessaire pour commencer à régénérer la santé, pour encourager les joueurs à rester dans l’action.

Les tirs amis et l’état abaissé mais non éteint ont été supprimés pour améliorer l’écoulement, ce qui n’est pas surprenant. À l’avenir, Arcade fera régulièrement tourner de nouveaux modes de jeu dans et hors, bien qu’aucun de ceux-ci n’ait été révélé en dehors de TDM.

Contrairement aux autres jeux, vous ne pouvez choisir que parmi les chargements prédéfinis dans cette version. Quant aux cartes, elles sont basées sur les cartes PUBG existantes Erangel, Sanhok, Vikendi et Miramar.

Team Deathmatch n’est pas entièrement nouveau pour PUBG. La version à faible spécification, PUBG Lite, l’a depuis peu de temps après son lancement l’année dernière, mais le mode peut maintenant être apprécié dans le premier jeu PUBG.

Le patch d’aujourd’hui devrait être disponible sur les consoles la semaine prochaine ou peu de temps après. Accédez à l’article de blog pour tout ce qui a changé en 6.2.

