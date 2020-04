PUBG recevra une option de Fortnite qui vous permettra de gagner de l’argent

Les nouveautés de la saison 7 de PLAYERUN ancla’S BATTLEGROUNDS sont enfin arrivées sur des serveurs PC en direct, mais elles sont toujours en attente sur les consoles.

PUBG Corp. prépare d’autres surprises pour la communauté Battle Royale. Il a récemment révélé des informations sur un nouveau programme qui permettra aux créateurs de contenu de gagner de l’argent. Ce système fonctionnera de manière similaire à celui de Fortnite.

Vous pouvez donc gagner de l’argent avec PUBG

La société a présenté le programme de reconnaissance des créateurs, une nouveauté qui fera partie de la saison 7. Cette option fonctionnera à travers un système d’étiquettes ou de codes de créateurs qui auront des comptes Battle Royale.

Les joueurs pourront soutenir leurs créateurs de contenu préférés et utiliser leurs codes lors d’un achat dans le jeu. Comme vous l’imaginez, le créateur de contenu recevra un pourcentage de la somme totale d’argent.

Le programme de reconnaissance des créateurs sera d’abord disponible dans une phase de test. Il sera publié pour un petit nombre de créateurs de contenu dans la plupart des régions, y compris l’Amérique.

“Nous voulons que ce programme atteigne autant de créateurs que possible, mais comme pour la plupart des tests, nous voulons nous assurer qu’il fonctionne correctement en premier, alors nous avons décidé de commencer avec un petit nombre de créateurs”, a indiqué l’étude.

L’objectif est que le programme se développe progressivement avec plus de personnes, y compris le grand public. PUBG Corp. a annoncé le lancement d’un programme rétroactif. Cela signifie que les créateurs de contenu sélectionnés recevront une part des achats enregistrés jusqu’à 14 jours avant le début de la nouvelle saison.

PLAYERUN ancla’S BATTLEGROUNDS est disponible pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous trouverez ici plus d’informations sur lui.

